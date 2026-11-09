Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp: Phát huy giá trị tốt đẹp của Phật giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy giá trị của Phật giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội diễn ra từ ngày 06 đến 07/11/2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TPHCM, với sự tham dự của gần 2.000 ĐB trong và ngoài nước. Đặc biệt, phiên khai mạc sáng 07/11 vinh dự đón đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương. Phát biểu chúc mừng ĐH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, Nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; trong đó có sự đóng góp tích cực của các tổ chức, chức sắc và đồng bào các tôn giáo.

Đối với Phật giáo, với triết lý "Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác" và truyền thống "Hộ quốc, an dân", Phật giáo đã trở thành một bộ phận gắn bó với đời sống tinh thần, văn hóa (VH) của dân tộc. Thực hiện đường hướng hành đạo "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", GHPGVN không ngừng lớn mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội (ASXH), khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa đạo pháp - dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội

Đánh giá kết quả hoạt động của GH trong nhiệm kỳ IX (2022 - 2026), Chủ tịch QH ghi nhận những nỗ lực trong việc duy trì hoạt động tôn giáo ổn định, tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, linh hoạt kiện toàn tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoạt động đối ngoại Phật giáo ngày càng được mở rộng, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại Nhân dân, đối ngoại tôn giáo, tăng cường giao lưu và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Chủ tịch QH cho biết Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân. Đặc biệt, ngày 23/4/2026 tại Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị VH, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng (XD), phát triển đất nước.

Định hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch QH đề nghị GHPGVN tiếp tục XD tổ chức GH trang nghiêm, vững mạnh; lựa chọn, suy tôn, suy cử những lãnh đạo tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực; tập hợp, đoàn kết tăng ni, phật tử thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; góp phần củng cố khối ĐĐK toàn dân tộc, chung tay XD đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch QH cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và MTTQ các địa phương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật, phát huy phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo". Ghi nhận những thành tích xuất sắc của GHPGVN, tại ĐH, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng GH đồng thời trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc GHPGVN.

Kiện toàn tổ chức, tiếp nối hành trình 45 năm đồng hành cùng dân tộc

Về công tác nhân sự lãnh đạo GH nhiệm kỳ 2026 - 2031, ĐH đã suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ HĐCM GHPGVN; suy cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tái đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐTS GHPGVN khóa X. Đại hội thống nhất suy tôn HĐCM nhiệm kỳ mới gồm 114 vị, suy cử HĐTS gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết. Đây là cơ sở quan trọng để kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của GH từ Trung ương đến địa phương.

Với phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, ĐH đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng thông qua Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VIII, gồm 12 chương, 70 điều, cùng các chương trình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Phật sự. Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, GH xác định tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật và đạo hạnh của tăng ni; đổi mới công tác hoằng pháp, giáo dục Phật giáo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành; đồng thời chú trọng hoạt động từ thiện, nhân đạo, ASXH, bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh và đồng hành cùng dân tộc.

Đại hội đã thành công tốt đẹp trong bầu không khí trang nghiêm, dân chủ, đoàn kết, hòa hợp, trách nhiệm đồng thời xác định phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới với tinh thần lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp, hoằng pháp làm nhiệm vụ trọng tâm và phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Trước đó, sáng 06/11, GHPGVN đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (07/11/1981 - 07/11/2026), với sự tham dự của đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TPHCM và đông đảo chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử.

Phát biểu tại đại lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của GHPGVN, chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử đối với đạo pháp và dân tộc. Trải qua 45 năm hình thành, phát triển, GH đã từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức, củng cố sự đoàn kết giữa các hệ phái, mở rộng hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động ASXH, góp phần XD khối ĐĐK toàn dân tộc. Dịp này, GHPGVN vinh dự đón nhận Huân chương ĐĐK dân tộc do Chủ tịch nước trao tặng cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen cho 3 tập thể và 35 cá nhân là tăng ni thuộc GH.

Tối 06/11, Chương trình hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an được tổ chức trong bầu không khí trang nghiêm, thành kính. Hàng ngàn ngọn hoa đăng được thắp sáng, gửi gắm ước nguyện về đất nước thái bình, Nhân dân an lạc đồng thời lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ và tinh thần hòa hợp của Phật giáo Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển đã qua, tri ân công đức các bậc tiền bối hữu công, mà còn mở ra giai đoạn mới với yêu cầu đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp XD và bảo vệ Tổ quốc.