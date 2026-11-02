Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 5-7/11

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt nam (GHPG VN) chủ trì buổi họp báo.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, với chủ đề “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031, cùng Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/11/2026, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, TPHCM). Đây là sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, đánh dấu chặng đường 45 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu tại họp báo

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm trước đó, nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026–2031, tạo nền tảng cho hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Đại hội dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu Tăng Ni cùng các Phật tử tiêu biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử cả nước; chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, đại diện Ban Trị sự 34 tỉnh, thành phố và các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài. Đại hội cũng đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và khách mời.

Quang cảnh họp báo

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2022–2026), đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và bài học kinh nghiệm; thảo luận, quyết định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2026–2031); kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới và thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII. Đại hội cũng tiến hành suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026, khen thưởng và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Một trong những nội dung trọng tâm được Giáo hội xác định trong nhiệm kỳ mới là xây dựng tổ chức Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật, đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng, đổi mới công tác hoằng pháp và giáo dục, đồng thời phát huy tinh thần phụng sự nhân sinh. Phương châm “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả” được xác định là định hướng xuyên suốt trong tổ chức và hoạt động Phật sự.

45 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng dân tộc

Nhìn lại nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022–2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả trên các lĩnh vực tổ chức, tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện xã hội và đối ngoại quốc tế. Hiện Giáo hội có gần 65.000 Tăng Ni, gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trong nhiệm kỳ, Giáo hội tổ chức 47 Đại giới đàn với 18.819 giới tử thụ giới; có 3.699 cư sĩ xuất gia và gần 35.000 lượt Tăng Ni tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Nhiều nội dung quan trọng liên quan tới Đại hội và Đại lễ kỷ niệm đã được thông tin tại buổi họp báo

Đặc biệt, hoạt động giáo dục Phật giáo tiếp tục được mở rộng, với hàng nghìn Tăng Ni tốt nghiệp các chương trình đào tạo từ trung cấp, cao đẳng đến đại học và sau đại học. Công tác hoằng pháp cũng có nhiều đổi mới, kết hợp phương thức truyền thống với công nghệ thông tin, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo. Hiện có hơn 3.000 đạo tràng với gần 500.000 Phật tử tu học, sinh hoạt thường xuyên tại các chùa và cơ sở tự viện.

Trên lĩnh vực từ thiện, an sinh xã hội, Tăng Ni, Phật tử cả nước đã tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ thiên tai, chăm lo người nghèo, người già, trẻ em mồ côi, người khuyết tật; xây dựng nhà tình nghĩa, cầu đường, trường học và các công trình phục vụ cộng đồng. Tổng giá trị hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 7.500 tỷ đồng. Đây là một trong những đóng góp thiết thực, thể hiện tinh thần từ bi, nhập thế và phụng sự nhân sinh của Phật giáo Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo

Đáng chú ý, Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2025 tổ chức tại TPHCM được xem là dấu ấn nổi bật trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Giáo hội. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Việc cung rước, tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ về Việt Nam nhân dịp Đại lễ đã thu hút hơn 17 triệu lượt Tăng Ni, Phật tử và người dân đến chiêm bái, đảnh lễ.

Cùng với việc nhìn lại chặng đường 45 năm hình thành và phát triển, Đại lễ kỷ niệm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ là dịp tri ân các bậc tiền bối hữu công, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ Tăng Ni, Phật tử đối với sự nghiệp xây dựng Giáo hội. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và giao lưu Phật giáo cũng được tổ chức trong khuôn khổ Đại lễ.

Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, Giáo hội xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, đổi mới quản trị và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục, hoằng pháp; bảo tồn bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam; mở rộng hoạt động đối ngoại; tăng cường pháp chế, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chỉ là dịp tổng kết, nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn mở ra định hướng phát triển mới cho Giáo hội trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Qua đó, tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc và phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống xã hội.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM RA MẮT PHIÊN BẢN MỚI MẠNG XÃ HỘI PHẬT GIÁO BUTTA Nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra mắt phiên bản mới mạng xã hội Phật giáo Butta, được nâng cấp toàn diện về công nghệ, nội dung, quản trị và phương thức vận hành. Nền tảng hướng đến xây dựng hệ sinh thái Phật giáo số, tạo không gian kết nối Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Phiên bản mới tích hợp nhiều tiện ích như “Thiền đường số”, “Không gian lễ Phật”, “Thư viện Phật pháp”, hỗ trợ người dùng học tập, thực hành Phật pháp trực tuyến, kết nối sinh hoạt Phật sự và tham gia các hoạt động thiện nguyện cộng đồng. Đáng chú ý, Butta xây dựng lộ trình nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (blockchain) cùng các giải pháp bảo mật dữ liệu, hướng đến môi trường hoằng pháp số an toàn, minh bạch. Việc nâng cấp nền tảng thể hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoằng pháp, đưa các giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo đến gần hơn với đời sống hiện đại.