Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại TPHCM

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam họp báo công bố Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Mỹ Dung

Ngày 2/11, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố về Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Theo đó, từ ngày 5 đến ngày 7/11/2026, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ được tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, TPHCM.

Đây là lần đầu tiên Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc tổ chức tại TPHCM sau 9 lần tổ chức tại Hà Nội.

Dịp này, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X có chủ đề: “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”. Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng; lấy đổi mới trong hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm; lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động. Kỷ cương làm nền tảng để thống nhất, đổi mới là động lực để phát triển, hiệu lực là điều kiện để thực thi, hiệu quả là thước đo để phụng sự.

Các nội dung chính của Đại hội gồm: Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022 - 2026; Thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2026 – 2031); Thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức, hoạt động của Giáo hội; Suy cử tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ X; Thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII; Khen thưởng cấp Nhà nước và Giáo hội tuyên dương; Cử hành suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026 tại Đại hội; Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Ban tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo chiều 2/11. Ảnh: Mỹ Dung

Đại hội lần thứ X dự kiến có sự tham dự của gần 2.000 đại biểu gồm 1.645 đại biểu Tăng Ni và các Phật tử tiêu biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử cả nước; Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phố, và các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài; Khách mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương...

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm 1 năm. Theo Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại hội lần thứ X được tổ chức sớm hơn 1 năm so với nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong giai đoạn 2022 – 2026 của nhiệm kỳ IX, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chủ động thích ứng trước những biến động của tình hình trong nước và quốc tế, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực Phật sự.

Trong đó, giáo dục Phật giáo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở đào tạo của Giáo hội có 1.366 Tăng Ni tốt nghiệp Cử nhân Phật học; hệ đào tạo từ xa đã có 381 sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Phật học, 2.328 sinh viên đang theo học; có 44 nghiên cứu sinh Tăng Ni tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học; 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công xuất sắc luận án Tiến sĩ Phật học, đang có 37 nghiên cứu sinh đang đào tạo hệ Tiến sĩ. Chư Tăng Nam tông Khmer có 3.131 vị Tăng đang theo học Pali, Vini tại các trường đào tạo cho chư Tăng Nam tông Khmer.