Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Chư tôn đức tham gia buổi họp sơ kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự chủ trì, phát biểu ghi nhận những nỗ lực của các ban, tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội; đánh giá cao các hoạt động đem lại thành công tốt đẹp cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN, Đại hội chủ đề "Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả"; đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác điều hành, tổ chức Đại hội.

Tại cuộc họp, các Tiểu ban đón tiếp, lưu trú, ẩm thực, đã phục vụ đại biểu tại các điểm đón từ sân bay đến nơi tổ chức Đại hội diễn ra thành công; việc bố trí lưu trú, ẩm thực cho gần 1.200 đại biểu tại các khách sạn đã được phục vụ chu đáo; 100% đại biểu đến dự Đại hội đúng giờ; việc in ấn thẻ đeo, xử lý tình huống phát sinh, công tác tác nghiệp báo chí luôn tuân thủ thẻ đeo đảm bảo việc kiểm soát tốt cho vấn đề an ninh, trật tự tại Đại hội.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu tại buổi họp

Theo Thượng tọa Thích Tâm Hải, phụ trách Tiểu ban báo chí, được sự kết hợp của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã tạo mọi điều thuận lợi, chủ động trong cung cấp tài liệu, thông tin Đại hội cho đại diện 54 cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan của Giáo hội đưa tin sự kiện kép Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Đại hội với trên 130 phóng viên tác nghiệp từ ngày 2-11 đến ngày 7-11 và đã có hơn 400 tin, bài được đăng tải.

Công tác an ninh được thắt chặt, đảm bảo an toàn trong suốt thời gian trước, trong và sau Đại hội; Tiểu ban Y tế luôn sẵn sàng túc trực ghi nhận kịp thời những trường hợp khẩn cấp với sự tận tâm, hoàn thành nhiệm vụ.

Tiểu ban Khánh tiết - trang trí luôn đáp ứng được yêu cầu cho các sự kiện trong khuôn khổ Đại hội; Ban Tổ chức cũng ghi nhận một số sơ suất trong việc điều phối chỉnh âm thanh, màn ảnh led; Tiểu ban triển lãm, nghệ thuật tại Đại hội tạo được sự lan tỏa trong Tăng Ni, Phật tử, thể hiện thông điệp về hòa bình, tinh thần từ bi của Đạo Phật, đem lại kết quả mãn nhãn cho Đại biểu, khán giả tham dự.

Tại buổi sơ kết công tác Đại hội, chư tôn đức cũng rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức; ghi nhận những nỗ lực chung tay đóng góp của các ban, tiểu ban phục vụ Đại hội.

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Thích Huệ Thông nhắn lời của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đánh giá rất cao kết quả tổ chức hai sự kiện trọng đại ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; gởi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần phục vụ của toàn thể chư tôn đức, các ban, tiểu ban chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Đại hội.

Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng nhận định Ban Tổ chức Đại hội, các tiểu ban liên quan đã chủ động định hướng truyền thông, thông tin về Đại hội và được các cơ quan thông tấn báo chí truyền tải thông tin tích cực, đúng định hướng.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết tại buổi sơ kết về công tác tổ chức Đại hội - Ảnh: CTV

Hòa thượng ghi nhận ý thức trách nhiệm tập thể được đề cao, nhân sự tham gia điều hành tại từng khu vực đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định chung và tôn trọng sự phân công của Ban Tổ chức; Đại hội nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ chư tôn đức và các tiểu ban, tạo nên nguồn lực vững chắc cho thành công của Đại hội.

Thay mặt Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Thông trân trọng ghi nhận và tri ân sự đóng góp công đức của toàn thể chư tôn đức, cùng các ban, tiểu ban chuyên môn trong công tác phối hợp tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM.