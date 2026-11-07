Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Chư tôn đức chứng minh phiên bế mạc Đại hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Thay mặt đoàn Chủ tịch, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã thông qua tờ trình về việc sửa đổi Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8. Thượng tọa nhấn mạnh, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là văn bản nền tảng quy định tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức, cơ cấu lãnh đạo, phương thức điều hành, quyền hạn và trách nhiệm của các cấp Giáo hội.

Theo đó, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi gồm có Lời nói đầu, 12 chương và 70 điều; giảm 2 chương, và 17 điều so với Hiến chương hiện hành. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã lấy biểu quyết thông qua.

Hòa thượng Thích Giác Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ đã thông qua Nghị quyết về việc tấn phong giáo phẩm cho 941 vị, bao gồm 37 Hòa thượng, 337 Thượng tọa, 53 Ni trưởng và 514 Ni sư; suy tôn bổ sung 23 vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên bế mạc, chư tôn đức Phó Tổng Thư ký: Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Thượng tọa Thích Minh Quang và Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã tuyên đọc phương danh chư tôn đức Tăng, Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2026.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến biểu quyết. (Ảnh: Báo Giác Ngộ)

Tại phiên bế mạc, Ban Văn hóa và Nghi lễ Trung ương đã thành kính dâng pháp y cúng dường chư vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự khải bạch chúc từ dâng y. Trong niềm hoan hỷ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt chư tôn Trưởng lão Phó Pháp chủ đáp từ thọ nhận.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết gồm 12 điểm với các nội dung: Suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh; Tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự, suy cử Hội đồng Trị sự khóa X; Tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8; kêu gọi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy chủ đề đại hội “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả” với tinh thần hộ quốc an dân, để tiếp tục phụng sự Đạo pháp và dân tộc.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Đại hội đã thành công tốt đẹp. (Ảnh: THẾ ANH)

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng; đánh giá toàn diện kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, làm rõ những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ X (2026-2031).

Một trong những kết quả quan trọng của Đại hội là thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031, với mục tiêu xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy hoằng pháp làm nhiệm vụ trọng tâm và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Đại hội đã tiến hành suy tôn bổ sung chư Tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự; và các cơ quan lãnh đạo Giáo hội nhiệm kỳ 2026-2031; Đại hội đã cử hành suy tôn hàng giáo phẩm gồm các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư; Đại hội đã biểu quyết thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 8, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đoàn kết và phát triển.

Họp báo sau bế mạc Đại hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh: Sự tín nhiệm của Đại hội là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời đặt ra trách nhiệm cao cả đối với chư Tôn đức được giao trọng trách lãnh đạo Giáo hội trong nhiệm kỳ mới.

Sau lễ bế mạc, tại phòng họp nơi Thư viện Trí Quảng, dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư tôn đức Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã có buổi họp báo, thông báo về kết quả của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp, đến các cơ quan báo đài Trung ương, địa phương tham dự và đưa tin sự kiện.