Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (ảnh minh họa)

Đây là sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam kể từ ngày thành lập (7/11/1981), đồng thời tiếp nối truyền thống hơn 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm (2022–2027), nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022–2026; thảo luận, quyết định phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X; kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung chư tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới; thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII; cử hành suy tôn hàng giáo phẩm.

Đồng thời, Đại hội sẽ thông qua Nghị quyết thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của Tăng Ni, Phật tử cả nước trong việc xây dựng Giáo hội ngày càng đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững.

Với phương châm “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, Giáo hội xác định mục tiêu xây dựng một Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng, đổi mới trong hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động. Trong đó, kỷ cương là nền tảng để thống nhất, đổi mới là động lực để phát triển, hiệu lực là điều kiện để thực thi và hiệu quả là thước đo để phụng sự.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2022–2026, Giáo hội tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương Giáo hội và các địa phương, chủ động thích ứng với những thay đổi của đời sống xã hội.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức Giáo hội, Đại hội đại biểu Phật giáo tại các tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ được triển khai theo kế hoạch, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Công tác quản lý tự viện, Tăng sự và giáo dục Phật giáo tiếp tục được chú trọng. Các cơ sở đào tạo Phật giáo duy trì hoạt động giảng dạy từ trình độ trung cấp đến sau đại học, góp phần đào tạo đội ngũ Tăng Ni có kiến thức, đạo hạnh và năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động Phật sự trong tình hình mới.

Trong lĩnh vực hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử, Giáo hội từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông số, đưa giáo lý cùng những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân. Hoạt động văn hóa, đối ngoại Phật giáo cũng ghi nhận nhiều dấu ấn, góp phần khẳng định vai trò của Giáo hội trong đời sống xã hội và tăng cường sự kết nối, giao lưu với cộng đồng quốc tế.

Song song với các hoạt động Phật sự, công tác từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội tiếp tục được Giáo hội quan tâm, đẩy mạnh. Phát huy tinh thần từ bi, cứu khổ, Giáo hội tích cực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế; tham gia cứu trợ thiên tai, hỗ trợ cộng đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân.

Trên nền tảng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ IX, bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả điều hành, phát huy vai trò của các cấp Giáo hội trong việc hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt các hoạt động Phật sự.

Trong đó, Giáo hội chú trọng củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra và giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính, quản lý và truyền thông Phật giáo. Công tác giáo dục, đào tạo, hoằng pháp và nghiên cứu Phật học tiếp tục được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Giáo hội trong thời kỳ mới.

Không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ và xác định phương hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X còn gắn với Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là dịp ôn lại chặng đường hình thành, xây dựng và trưởng thành của Giáo hội; tri ân chư vị tiền bối hữu công, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ Tăng Ni, Phật tử; đồng thời khẳng định những thành tựu nổi bật của Giáo hội trong sự nghiệp phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân sinh.

Nhấn mạnh ý nghĩa của dấu mốc 45 năm, Hòa thượng Thích Huệ Thông bày tỏ, Đại lễ là dịp nhìn lại hành trình xây dựng và trưởng thành của Giáo hội; tri ân những đóng góp của các thế hệ chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử đối với sự nghiệp phát triển Giáo hội, hoằng dương chính pháp, phụng sự đạo pháp và dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp khẳng định những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là tinh thần từ bi, trí tuệ, đoàn kết, hòa hợp và truyền thống hộ quốc an dân; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các cấp Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử trong việc kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X dự kiến có sự tham dự của gần 2.000 đại biểu, gồm 1.645 đại biểu Tăng Ni và các Phật tử tiêu biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử cả nước; chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 34 tỉnh, thành phố và các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.