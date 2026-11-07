Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X lan tỏa tinh thần 'ích đạo, lợi đời'
Trong hai ngày 6 và 7-11, tại TP Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 / 7-11-2026), Đại hội là dịp để tăng ni, phật tử nhìn lại những đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với đất nước, phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc.
Đại hội đã thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII và 12 mục tiêu, giải pháp thực hiện chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ mới. Đại hội suy tôn bổ sung 23 vị vào Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự khóa X. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đại hội kêu gọi toàn thể tăng ni, cư sĩ, tín đồ phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động phật sự ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời; phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/dai-hoi-dai-bieu-phat-giao-toan-quoc-lan-thu-x-lan-toa-tinh-than-ich-dao-loi-doi-1063691