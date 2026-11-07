Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X lan tỏa tinh thần 'ích đạo, lợi đời'

Được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 / 7-11-2026), Đại hội là dịp để tăng ni, phật tử nhìn lại những đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với đất nước, phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc.

Đại hội đã thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII và 12 mục tiêu, giải pháp thực hiện chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ mới. Đại hội suy tôn bổ sung 23 vị vào Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự khóa X. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội kêu gọi toàn thể tăng ni, cư sĩ, tín đồ phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động phật sự ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời; phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc.

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 7-11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự phiên khai mạc đại hội.

Các vị chức sắc tham dự phiên khai mạc đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao hoa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Khách mời tham dự đại hội.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chụp ảnh cùng chức sắc của Giáo hội.

Đội nhạc nghi lễ tại đại hội.

Trước đó, tối 6-11, ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, tăng ni, phật tử chuyền lửa thắp sáng những ngọn hoa đăng, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an.

Vở nhạc kịch cải lương về Đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận tái hiện hành trình tu hành, hành đạo và phụng sự của vị pháp chủ đầu tiên.

Các đại biểu tham quan triển lãm giới thiệu thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua 45 năm xây dựng và phát triển.