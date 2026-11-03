Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự

Theo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là những sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng thời tiếp nối truyền thống hơn hai nghìn năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11 năm 2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Bình Minh

Đại hội và Đại lễ diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển biến sâu sắc về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Hội nhập quốc tế. Đây là dịp để Giáo hội tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X, kiện toàn tổ chức và khẳng định vai trò của Phật giáo Việt Nam trong đời sống xã hội.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm (2022 - 2027) nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo nền tảng cho hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự Đại hội, gồm: 1645 đại biểu Tăng Ni, và các Phật tử tiêu biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử cả nước; chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phố, và các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài; khách mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và khách mời.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022 - 2026; thảo luận, quyết định phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X; kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung chư Tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, và suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới; thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII; cử hành suy tôn hàng giáo phẩm; và thông qua Nghị quyết Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của Tăng Ni, Phật tử cả nước trong việc xây dựng Giáo hội ngày càng đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng; lấy đổi mới trong hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm; và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động. Kỷ cương làm nền tảng để thống nhất, đổi mới là động lực để phát triển, hiệu lực là điều kiện để thực thi, hiệu quả là thước đo để phụng sự.

Cùng với Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là dịp ôn lại chặng đường hình thành, xây dựng và trưởng thành của Giáo hội; tri ân chư vị tiền bối hữu công; tôn vinh những đóng góp của các thế hệ Tăng Ni, Phật tử; đồng thời khẳng định những thành tựu nổi bật của Giáo hội trong sự nghiệp phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân sinh.