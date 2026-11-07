Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc bế mạc trong tinh thần 'đại hoan hỷ, đại đoàn kết'

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều ngày 7/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức bế mạc trong tinh thần “đại hoan hỷ, đại đoàn kết”.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã thông qua Nghị quyết cùng nhiều quyết sách quan trọng, không chỉ kiện toàn bộ máy tổ chức mà còn vạch ra tầm nhìn chiến lược, khẳng định vai trò sâu sắc của Phật giáo trong dòng chảy phát triển của đất nước.

Trong diễn văn bế mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đã nhấn mạnh triết lý hành động mang tính kim chỉ nam cho toàn bộ nhiệm kỳ mới: “Lấy giới luật làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy hoằng pháp làm nhiệm vụ trọng tâm và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vai trò đầu tiên và cốt lõi của Phật giáo Việt Nam được khẳng định qua Đại hội chính là năng lực tự hoàn thiện và củng cố khối đại đoàn kết nội bộ. Theo Nghị quyết Đại hội, các cấp lãnh đạo đã được kiện toàn chặt chẽ với việc suy tôn 23 chư Tôn đức tham gia Hội đồng Chứng minh (nâng tổng số lên 114 vị) và suy cử Hội đồng Trị sự gồm 235 ủy viên chính thức, 40 ủy viên dự khuyết.

Đại hội cũng đã thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII gồm 12 chương, 70 điều và tiến hành tấn phong hàng giáo phẩm cho hàng trăm vị tăng ni. Sự ổn định về nhân sự và quy chuẩn hóa về tổ chức này là tiền đề vững chắc để Giáo hội vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Các Chư tôn thiền đức tham dự Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm đáng chú ý nhất tại Đại hội lần thứ X là tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và quyết tâm đổi mới. Giáo hội đã đề ra 12 chương trình, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, việc “đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản trị” và “trọng tâm xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ” được đặt lên hàng đầu. Điều này cho thấy Phật giáo Việt Nam đang chủ động thoát khỏi tư duy quản lý cũ, bắt kịp xu thế của thời đại công nghệ để phục vụ Phật sự tốt hơn, đặc biệt là hướng tới thế hệ trẻ và gia đình.

Đại hội cũng biểu dương những thành tựu an sinh to lớn của nhiệm kỳ trước, đồng thời xác định tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh thông qua các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. Sự kiện Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 được tổ chức thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh trước đó đã minh chứng cho vị thế và năng lực hội nhập quốc tế của Giáo hội.

Tại Đại hội lần này, việc tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại Phật giáo, mở rộng nghiên cứu Phật học và bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam không chỉ góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, hữu nghị ra thế giới.

Các đại biểu than dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X đã khép lại, với khẩu hiệu “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, Giáo hội kêu gọi mỗi vị tăng ni phải là tấm gương về giới hạnh, mỗi ngôi chùa là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh, và mỗi người Phật tử phải sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Có thể nói, từ những quyết sách tại Đại hội năm nay, vai trò của Phật giáo Việt Nam đã được định vị rõ nét ở 3 trụ cột: Là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho quần chúng nhân dân; là một tổ chức xã hội có đóng góp thực chất vào an sinh và đoàn kết dân tộc; và là một thiết chế tôn giáo năng động, chủ động đổi mới và hội nhập./.