Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thành công tốt đẹp

Dự đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng lãnh đạo các ban Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó cục trưởng Cục an ninh Nội địa, Bộ Công An; đồng chí Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương cùng 450 đại biểu đại diện cho trên 55.300 tăng ni, phật tử trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Điện - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động Phật giáo trên địa bàn tỉnh sau khi hợp nhất Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái. Đây là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của Phật giáo tỉnh Lào Cai với tinh thần “Đoàn kết - Trang nghiêm - Trí tuệ - Phụng sự - Phát triển bền vững”.

Theo báo cáo tại đại hội, sau hợp nhất, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thống nhất phương thức điều hành, duy trì nền nếp hoạt động Phật sự. Toàn tỉnh hiện có 41 cơ sở tự viện và trên 55.300 tín đồ phật tử.

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Phật sự được triển khai trên nhiều lĩnh vực, như: tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, văn hóa, nghi lễ, từ thiện xã hội, thông tin truyền thông và đối ngoại Phật giáo. Công tác giáo dục, đào tạo tăng tài được quan tâm; nhiều tăng, ni trẻ được tạo điều kiện học tập tại các cơ sở đào tạo Phật học, đồng thời chú trọng bồi dưỡng tăng, ni là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc thù địa bàn miền núi, biên giới của tỉnh.

Các hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn phật tử tiếp tục được đổi mới với nhiều hoạt động đa dạng. Một số cơ sở tự viện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức nghe pháp trực tuyến, đáp ứng nhu cầu tu học của phật tử.

Cùng với hoạt động Phật sự, tăng, ni, phật tử trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh biên giới và bảo tồn bản sắc văn hóa. Công tác từ thiện xã hội được triển khai rộng khắp, với tổng kinh phí thực hiện trong nhiệm kỳ hơn 44,69 tỷ đồng, thông qua nhiều hoạt động như hỗ trợ gia đình khó khăn, xây dựng nhà "Đại đoàn kết", trao học bổng, hỗ trợ khám chữa bệnh, xây dựng cầu dân sinh và cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, tinh thần đồng hành cùng dân tộc và phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; củng cố tổ chức Giáo hội, nâng cao chất lượng đội ngũ tăng, ni; đẩy mạnh hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng, ni, phật tử đối với sự phát triển của địa phương.

Đồng thời đề nghị Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, thực hiện đúng đường hướng hành đạo, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quy định của pháp luật; tăng cường đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tăng, ni, phật tử sinh hoạt tôn giáo theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của Phật giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá cao những kết quả Giáo hội Phật giáo tỉnh Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đề nghị Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc”, tăng cường đoàn kết, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và đồng hành cùng chính quyền trong giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Cùng với đó, Ban Trị sự cần đề cao kỷ cương Giáo hội, đổi mới phương thức điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành Phật sự; xây dựng cơ sở dữ liệu tăng ni, tự viện, số hóa hồ sơ hành chính và tăng cường sử dụng các nền tảng trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Giáo hội.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lào Cai tiếp tục nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện để Phật giáo tỉnh hoạt động ổn định, phát triển, đồng hành cùng dân tộc.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 45 vị, trong đó có 19 vị tham gia Ban Thường trực và 26 ủy viên.

Hòa thượng Thích Thanh Điện - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh được đại hội tín nhiệm suy cử tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hòa thượng Thích Thanh Điện - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lào Cai; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Thượng tọa Thích Minh Huy - Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lào Cai.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc.

10 cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn Giáo.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình thống nhất phối hợp hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Phật sự và đóng góp cho cộng đồng được Trung ương, tỉnh khen thưởng, trong đó, 1 tập thể và 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; 5 tập thể, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai kết hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 3 nhà "Đại đoàn kết" (mỗi căn trị giá 60 triệu) cho 3 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trang nghiêm - Trí tuệ - Phụng sự - Phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường hoạt động Phật sự mới, tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng Lào Cai phát triển nhanh, bền vững.