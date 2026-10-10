Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ III: Trượt băng và Roller Việt Nam tăng tốc, hướng tới đấu trường quốc tế

Ông Đặng Hà Việt - Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (thứ 3, từ phải sang) cùng các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ III (2026-2031). Ảnh Quyết Thắng

Ngày 10-10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031) đã diễn ra thành công với sự tham dự của 66 đại biểu chính thức. Đại hội đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2018-2026, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và thống nhất phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ III gồm 19 thành viên, Ban Thường vụ gồm 6 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. PGS.TS Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn.

Các Phó Chủ tịch gồm ông Ngô Quang Vinh, ông Nguyễn Trọng Kiên, ông Nguyễn Việt Nam, ông Hồ Văn Hiệp và bà Trịnh Thị Trang. Trong đó, bà Trịnh Thị Trang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại Đại hội. Ảnh Quyết Thắng

Phát biểu tại Đại hội, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả Liên đoàn đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng quản trị và phát triển bền vững các môn trượt băng, roller tại Việt Nam.

Theo đó, Liên đoàn cần kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đoàn kết; đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng phong trào tập luyện trong cộng đồng và chú trọng đào tạo vận động viên trẻ. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực xã hội hóa, đổi mới công tác truyền thông và xây dựng thương hiệu để tạo thêm động lực phát triển.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động và đổi mới, đưa các môn trượt băng và roller Việt Nam phát triển theo định hướng đã đề ra.

Đại hội Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031) thành công. Ảnh Quyết Thắng

Nhìn lại chặng đường tám năm, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam từng bước khẳng định vai trò trong phát triển phong trào, tổ chức hệ thống thi đấu quốc gia và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí và trang thiết bị chuyên dụng, Liên đoàn đã có những bước tiến đáng ghi nhận.

Trong giai đoạn 2018-2026, Liên đoàn tổ chức 26 giải thi đấu quốc gia ở các môn roller sports, trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ, thu hút hơn 5.097 lượt vận động viên đến từ hơn 15 tỉnh, thành phố. Riêng năm 2026, Liên đoàn kết nạp thêm 91 hội viên, gồm 15 hội viên tổ chức và 76 hội viên cá nhân, góp phần mở rộng mạng lưới phát triển các môn thể thao này.

Đáng chú ý, roller sports lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo thêm cơ hội để các vận động viên thi đấu, cọ xát, đồng thời thúc đẩy các địa phương quan tâm đầu tư phát triển môn thể thao này.

Trên bình diện quốc tế, Liên đoàn đã trở thành thành viên của Liên đoàn Trượt băng thế giới (ISU), Liên đoàn Trượt băng châu Á (ASU) và Liên đoàn Patin và Trượt ván quốc tế (World Skate). Việc mở rộng quan hệ với các tổ chức thể thao quốc tế tạo điều kiện để vận động viên Việt Nam tham dự các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới, tiếp cận phương pháp huấn luyện, tổ chức thi đấu hiện đại.

Phát biểu về định hướng nhiệm kỳ III, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam Đặng Hà Việt nhấn mạnh yêu cầu tạo bước chuyển rõ nét về chất lượng. Theo đó, mục tiêu không chỉ dừng ở gia tăng số người tập luyện hay số lượng giải đấu, mà phải xây dựng hệ thống phát triển đồng bộ từ phong trào, đào tạo trẻ đến thể thao thành tích cao.

Ban chấp hành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031) ra mắt. Ảnh Quyết Thắng

Theo ông Đặng Hà Việt, trượt băng và roller có sức hấp dẫn đối với giới trẻ, còn nhiều dư địa phát triển. Vì vậy, cần mở rộng cơ hội để thanh thiếu niên tiếp cận và tập luyện, đồng thời xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp, phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên có năng lực, hướng tới trình độ quốc tế.

“Chúng tôi xác định phát triển phong trào là nền tảng, đào tạo vận động viên trẻ là trọng tâm, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế là những động lực quan trọng”, ông Đặng Hà Việt khẳng định.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên đoàn tập trung chuyên nghiệp hóa công tác quản trị, chuẩn hóa hệ thống đào tạo và thi đấu, nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và ứng dụng công nghệ trong quản lý, huấn luyện.

Lộ trình phát triển được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2026-2028 ưu tiên củng cố tổ chức, hoàn thiện hệ thống thi đấu, phát triển vận động viên trẻ và xây dựng nền tảng chuyển đổi số. Giai đoạn 2029-2031 tập trung nâng cao thành tích, đầu tư vào các nội dung thế mạnh và tăng cường tham dự các giải đấu quốc tế.