Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Bùi Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; ông Nguyễn Nam Hải, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện Liên đoàn Bóng bàn một số tỉnh, thành phố; đại diện các câu lạc bộ bóng bàn cùng đông đảo hội viên, huấn luyện viên, người yêu thích môn bóng bàn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Thời gian qua, phong trào bóng bàn tại các địa phương được duy trì và phát triển rộng khắp. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị và sự hưởng ứng của các câu lạc bộ, đến nay toàn tỉnh có khoảng 137 câu lạc bộ bóng bàn, hàng trăm điểm tập luyện với hơn 3.000 hội viên. Phong trào hiện diện tại nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và khu dân cư, tạo sân chơi thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Đồng chí Bùi Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình (giữa) cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Cùng với phát triển về số lượng, Liên đoàn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, quan tâm đào tạo vận động viên trẻ và xây dựng lực lượng kế cận. Liên đoàn phối hợp với các câu lạc bộ, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức các lớp đào tạo kỹ thuật cơ bản, tuyển chọn những nhân tố có năng khiếu vào các lớp năng khiếu của tỉnh. Nhiều câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ đào tạo vận động viên trẻ, cung cấp nguồn cho các trung tâm đào tạo bóng bàn quốc gia.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2022-2026, các vận động viên bóng bàn của tỉnh đạt nhiều thành tích tại các giải đấu cấp quốc gia. Tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2025, các vận động viên Ninh Bình giành 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Năm 2026, các vận động viên giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng tại Giải Bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia tổ chức tại Ninh Bình…

Ông Nguyễn Nam Hải, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam (đứng bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công tác tổ chức thi đấu cũng được đổi mới, góp phần tạo môi trường cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên. Hàng năm, Liên đoàn tổ chức các giải bóng bàn truyền thống của tỉnh; đồng thời phối hợp, hỗ trợ các câu lạc bộ, doanh nghiệp tổ chức nhiều giải mở rộng. Liên đoàn cũng phối hợp tổ chức thành công Giải Vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2025 tại Ninh Bình, thu hút hơn 800 vận động viên của 38 tỉnh, thành, ngành tham gia.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2031, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Ninh Bình xác định tiếp tục mở rộng phong trào theo hướng sâu rộng, chất lượng và bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò của luyện tập thể dục thể thao nói chung, môn bóng bàn nói riêng; quan tâm phát triển phong trào tại vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn khó khăn và chú trọng đào tạo vận động viên trẻ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Liên đoàn đặt mục tiêu đến hết nhiệm kỳ có 50% số xã, phường trong tỉnh có câu lạc bộ bóng bàn; thành lập mới từ 10-15 câu lạc bộ cơ sở và kết nạp từ 150 hội viên trở lên. Hàng năm tổ chức giải bóng bàn cấp tỉnh; trong nhiệm kỳ phối hợp với doanh nghiệp tổ chức 2 Giải Bóng bàn Cúp Hoa Lư mở rộng lần thứ II và III theo hình thức xã hội hóa; duy trì, nâng cao chất lượng các giải truyền thống.

Cùng với đó, Liên đoàn sẽ tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ trọng tài, bồi dưỡng chuyên môn cho ban chủ nhiệm các câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động giao hữu với các tỉnh, thành phố để hội viên có thêm cơ hội thi đấu, nâng cao trình độ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng, kỷ luật cũng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần xây dựng Liên đoàn hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng bàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho môn bóng bàn trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất. Với nền tảng phong trào rộng khắp, lực lượng vận động viên trẻ và kinh nghiệm tổ chức các giải đấu, Liên đoàn hướng tới xây dựng phong trào bóng bàn phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao của nhân dân và từng bước nâng cao vị thế bóng bàn Ninh Bình tại các sân chơi khu vực, quốc gia.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 thành viên. Đồng chí Đinh Chung Phụng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bìnhđược bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.