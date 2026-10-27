Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, hội viên tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Ngay sau khi hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai (cũ), Thường trực Tỉnh hội tập trung chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức hội ở cơ sở. Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên, xây dựng phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Toàn tỉnh hiện có 2.012 trường hợp (bao gồm 1.408 người trực tiếp tham gia kháng chiến và 604 con đẻ của những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) đang được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Giai đoạn 2020 - 2025, các cấp hội đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền; đổi mới phương thức hoạt động; triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" gắn với phong trào cả nước chung tay chăm sóc nạn nhân.

Quang cảnh đại hội.

Toàn tỉnh đã giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng giá trị quy đổi hơn 9 tỷ đồng, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, nổi bật là: xây mới và sửa chữa 31 nhà; trao tặng 90 xe lăn, xe lắc, hơn 17.000 suất quà, 69 suất điều dưỡng, 10 suất sinh kế; khám, chữa bệnh cho hơn 1.500 lượt nạn nhân…

Công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể tiếp tục được tăng cường, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân, trợ giúp pháp lý, cấp học bổng, khám chữa bệnh và tổ chức các chương trình giao lưu, tuyên truyền nhân ái trong cộng đồng.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân theo hướng bền vững.

Phấn đấu cả nhiệm kỳ, toàn tỉnh vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đạt từ 6 - 8 tỷ đồng; trên 80% tổ chức hội cơ sở đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% tổ chức hội cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ hội chủ chốt được tập huấn nghiệp vụ; tiếp tục củng cố tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và nạn nhân.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đề nghị nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung kiện toàn tổ chức hội ở xã, phường.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm phát biểu tại đại hội.

Đồng thời, tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin; nhân rộng các điển hình nạn nhân vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với đó, quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, dạy nghề, tạo sinh kế cho con em nạn nhân; thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và nạn nhân chất độc da cam/dioxin để họ có điều kiện tự lực vươn lên, hòa nhập cộng đồng…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ; sự phối hợp, chung tay của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đã tạo điều kiện giúp đỡ nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hoạt động có hiệu quả.

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 19 đồng chí.

Ban Chấp hành khóa I tổ chức phiên thứ Nhất bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; ông Nguyễn Thành Cao được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.

Trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho các phong trào và công tác hội.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen.