Đại hội đại biểu Hội Y học thành phố Hà Nội lần thứ VIII: Đổi mới phương thức hoạt động, phát huy trí tuệ đội ngũ thầy thuốc Thủ đô

Tới dự đại hội có các đồng chí: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà; Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội có sự hiện diện của các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền.

Cùng với đó là sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc tiêu biểu và đại biểu đại diện cho hơn 32.000 hội viên Thủ đô.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao bức trướng tặng Đại hội. Ảnh: Hoa An

Nhân dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã gửi lẵng hoa tươi thắm và bức trướng chúc mừng Đại hội.

Dấu ấn nửa thế kỷ cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển (1976-2026), Hội Y học thành phố Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò “mái nhà chung” tập hợp đội ngũ trí thức y khoa, các chuyên gia, giáo sư, bác sĩ đầu ngành trên địa bàn Thủ đô.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022-2026 trình bày tại đại hội nêu rõ: Dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh và sự thay đổi nhanh chóng của mô hình bệnh tật, Hội đã chủ động, đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tổ chức Hội ngày càng vững mạnh với 40 hội chuyên khoa thành viên và trực thuộc (gồm 16 hội thành viên có tư cách pháp nhân và 24 hội, chi hội trực thuộc). Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp mới 8.650 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn Hội lên 32.655 người.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng thông tin về hiệu quả hoạt động của Hội Y học Hà Nội. Ảnh: Hoa An

Cùng với củng cố tổ chức, Hội đã tổ chức 75 hội nghị, hội thảo khoa học và 130 lớp tập huấn, đào tạo y khoa liên tục (CME) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên; tích cực chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến cơ sở và hỗ trợ nhiều tỉnh, thành bạn.

Dấu ấn y đức của người thầy thuốc Thủ đô được khẳng định đậm nét qua 156 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí từ nguồn xã hội hóa cho hàng chục nghìn lượt gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội và đồng bào vùng cao tại Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang...

Đồng thời, Hội đã tích cực tham gia 42 lượt góp ý, phản biện xã hội đối với các chính sách y tế quan trọng, tiêu biểu là dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Đổi mới, nâng tầm y tế Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội xác định các đột phá: Đổi mới tư duy và phương thức quản lý; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường ứng dụng y học chính xác; nâng cao năng lực y tế cơ sở và mở rộng hợp tác quốc tế.

Hội phấn đấu 100% tổ chức hội trực thuộc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành; hằng năm có ít nhất 30% hội viên được cập nhật kiến thức, cấp chứng chỉ đào tạo liên tục; phát triển hội viên tăng từ 10% đến 15% trong cả nhiệm kỳ.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu. Ảnh: Hoa An

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam đánh giá cao những cống hiến bền bỉ của Hội Y học thành phố Hà Nội suốt 50 năm qua; đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền biểu dương, chúc mừng những thành tựu của Hội. Đồng chí nhấn mạnh: Từ năm 2026, thành phố phấn đấu mỗi người dân Thủ đô được khám sức khỏe định kỳ hoặc tầm soát chuyên đề ít nhất 1 lần/năm. Do đó, Hội Y học thành phố cần phát huy tối đa trí tuệ, chuyên môn, y đức và trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gợi mở 4 nhiệm vụ trọng tâm: Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động có sản phẩm rõ ràng; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, chăm lo phát triển đội ngũ thầy thuốc trẻ; đẩy mạnh công tác tư vấn, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách y tế của Thủ đô; lấy chuyên môn và sức khỏe của người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể, chúc mừng Bạn Chấp hành khóa VIII. Ảnh: Hoa An

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VIII gồm 50 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên. Ban Chấp hành khóa VIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên; bầu 5 Phó Chủ tịch Hội gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Hưng, Trần Văn Chung, Vũ Cao Cương, Đinh Hồng Phong và Lê Hưng.

Hội nghị đã thống nhất phân công ông Trần Văn Chung, Phó Chủ tịch Hội phụ trách, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Hội Y học thành phố Hà Nội cho đến khi kiện toàn xong chức danh Chủ tịch Hội. Ông Lê Hưng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Y học thành phố Hà Nội, Ủy viên Thường vụ Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam được bầu kiêm giữ chức Tổng Thư ký Hội.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa VIII ra mắt đại hội, ông Trần Văn Chung trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu và khẳng định: Ban Chấp hành khóa mới sẽ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, đổi mới thực chất phương thức hoạt động hướng về cơ sở, kế thừa xứng đáng truyền thống vẻ vang 50 năm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2022 - 2026 cũng đã được trao tặng Bằng khen, Giấy khen tại Đại hội.