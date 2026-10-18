Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Trong giai đoạn 2023-2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của thiên tai và dịch bệnh, công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh An Giang vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo, tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho hội viên. Qua đó, toàn tỉnh ghi nhận 3 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 139 danh hiệu cấp tỉnh và 627 danh hiệu cấp trường.

Đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Bên cạnh đó, các hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên được triển khai sâu rộng. Các cấp Hội đã vận động trao tặng hơn 4 tỷ đồng học bổng cho 1.511 sinh viên vượt khó; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 19.000 lượt sinh viên; đồng thời huy động hơn 15.000 lượt sinh viên tham gia các chiến dịch tình nguyện lớn như “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi” và “Xuân tình nguyện”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lâm Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam biểu dương những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ qua, nhất là dấu ấn của phong trào “Sinh viên 5 tốt” và các chiến dịch tình nguyện.

Đồng thời, đồng chí đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng; củng cố tổ chức Hội sau sáp nhập; đẩy mạnh chuyển đổi số và các nền tảng dùng chung; phát huy tri thức sáng tạo của sinh viên giải quyết các vấn đề địa phương; và làm tốt vai trò chăm lo, đồng hành với sinh viên.

Đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2028 đã hiệp thương bầu ra 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và 5 đồng chí vào Ban Kiểm tra. Đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2028.

Nhiệm kỳ mới đề ra nhiều chỉ tiêu thiết thực: 100% cán bộ, hội viên quán triệt nghị quyết; phấn đấu đạt hàng nghìn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp; tổ chức các hoạt động khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học; giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.000 hội viên và huy động tối thiểu 500 triệu đồng trao học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn.