Đại hội đại biểu Hội Sinh vật cảnh thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ, hoạt động của hội từng bước đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới và rất hiệu quả. Chất lượng các cuộc sinh hoạt của Ban Chấp hành ngày càng được nâng cao.

Chương trình công tác được cụ thể hóa sát với tình hình chung và tình hình cụ thể của hội. Một số thành viên trong Ban Chấp hành có sự đổi mới sáng tạo và tích cực trong các nhiệm vụ được phân công nên kết quả công việc có nhiều tiến bộ rõ nét.

Một số hội, câu lạc bộ mới hoặc đang triển khai thành lập đã phát huy, gắn kết tạo được uy tín và tổ chức trưng bày, triển lãm, gắn kết hội viên tham gia hưởng ứng như: Hội Sinh vật cảnh Xứ Quảng, Câu lạc bộ Sông Thu, Câu lạc bộ Đà thành…

Hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp chính quyền và Hội Sinh vật cảnh thành phố phát động, các hội viên, nghệ nhân, nhà vườn và những người đam mê, yêu thích sinh vật cảnh đã dành nhiều thời gian, tâm huyết sưu tầm, sáng tạo làm nên những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

Hội Sinh vật cảnh thành phố Đà Nẵng tặng quà cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Hòa Cường tại triển lãm mai vàng lần thứ IV năm 2026. Ảnh: TRỌNG HUY

Nhiệm kỳ tới, hội tập trung kiện toàn bộ máy, xây dựng tổ chức hội thành phố và các hội, câu lạc bộ cơ sở vững mạnh toàn diện; chú trọng công tác phát triển hội viên; xây dựng hội đoàn kết, phát triển ngang tầm với tiềm năng của một thành phố đang phát triển; bảo tồn, gìn giữ các giống cây quý, nghệ thuật bonsai, đá cảnh, chim cá cảnh… truyền thống của địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 50 ủy viên, ông Hồ Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ tịch hội khóa mới.