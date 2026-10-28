Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai lần thứ nhất

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: THANH SƠN)

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo và đội ngũ người làm báo tỉnh Lào Cai đã khẳng định bản lĩnh, duy trì đạo đức nghề nghiệp và đạt nhiều giải thưởng cao với hơn 400 giải thưởng của 5 loại hình báo chí. Báo chí đã kịp thời đổi mới, chủ động chuyển đổi số, vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ đa nền tảng. Bám sát từng bước chuyển mình của tỉnh, từ tăng trưởng kinh tế, vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp đến các nhiệm vụ trọng tâm, đội ngũ nhà báo luôn đồng hành trách nhiệm, xông xáo tại các điểm nóng, khơi dậy niềm tin và thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, góp phần xây dựng một Lào Cai đổi mới, phát triển và hội nhập.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu chỉ đạo Đại hội.(Ảnh: THANH SƠN).

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.(Ảnh: THANH SƠN).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đánh giá: Đội ngũ những người làm báo luôn có mặt ở những nơi gian khó nhất, kịp thời đưa tin chân thật, giàu sức lan tỏa, góp phần khơi dậy niềm tin, tinh thần đoàn kết và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo chí không chỉ biểu dương các nhân tố tích cực, mô hình hay mà còn kịp thời phát hiện những bất cập từ thực tiễn, tham mưu, định hướng cho cấp ủy, chính quyền hoàn thiện chính sách sát với thực tế hơn. Đáng phấn khởi là trong nhiệm kỳ qua, không có hội viên, nhà báo vi phạm pháp luật và quy định đạo đức nghề nghiệp.

Các đại biểu dự Đại hội.(Ảnh: THANH SƠN)

Thời gian tới, Báo chí phải tiên phong trên mặt trận tư tưởng, khơi dậy khát vọng và củng cố niềm tin xã hội. Chuyển hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành những thông điệp sinh động, chạm tới trái tim và nhận thức của nhân dân; từ nhận thức đúng đắn biến thành hành động tự giác.

Báo chí phải là lực lượng xung kích trong việc truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận cao đối với các dự án hạ tầng chiến lược. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Lào Cai là điểm đến hấp dẫn, năng động, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ tăng trưởng cả nước.

Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phát hiện các vướng mắc về cơ chế, chính sách; phản ánh trung thực hơi thở thực tiễn; lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và môi trường đầu tư kinh doanh. Báo chí đi sâu phản ánh quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị gần dân, vì dân.

Xây dựng Hội Nhà báo tỉnh vững mạnh-Hiện đại-Đạo đức-Chuyên nghiệp. Đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; là chỗ dựa vững chắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; làm tốt vai trò cầu nối chiến lược giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và hệ thống chính trị. Báo chí phải là "tai mắt" tin cậy của Đảng, là diễn đàn trung thực của nhân dân; lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chủ động, sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội để phát triển.

Đồng chí Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai. (Ảnh: THANH SƠN)

Đa dạng hóa các sản phẩm báo chí số trên không gian mạng. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ để đưa thông tin chính thống, chính sách pháp luật đến tận các thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; góp phần nâng cao dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc...

Nhà báo Hồ Sỹ Lực, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại Lào Cai tham luận tại Đại hội. (Ảnh: THANH SƠN)

Tại đại hội, đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Giang, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt.