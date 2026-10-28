Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai lần thứ I: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nhân văn, bứt phá trong kỷ nguyên số

Lào Cai

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai lần thứ I. Ảnh: TV

Ngày 28/10, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc cùng 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 355 hội viên trong toàn tỉnh.

Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai sau hợp nhất hai Hội Nhà báo Lào Cai và Yên Bái trước đây, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động Hội, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo, đáp ứng nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai và đội ngũ người làm báo đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các cơ quan báo chí chủ động thích ứng với xu hướng truyền thông đa nền tảng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: TV

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, báo chí đã phản ánh kịp thời những chuyển biến trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều tác phẩm đi sâu vào thực tiễn, phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời phản ánh những khó khăn, bất cập, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình và hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Hoạt động nghiệp vụ, các giải báo chí tiếp tục được quan tâm, tạo động lực để hội viên nâng cao chất lượng tác phẩm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp được chú trọng. Đội ngũ người làm báo cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hướng về đồng bào vùng cao, vùng biên giới và những địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Nhà báo tỉnh và đội ngũ người làm báo đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, người làm báo đã có mặt tại nhiều địa bàn gian khó, chuyển tải thông tin chân thực, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của Nhân dân.

Báo chí không chỉ phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, mô hình hay mà còn kịp thời phản ánh những bất cập từ thực tiễn, cung cấp thông tin để cấp ủy, chính quyền xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, không có hội viên, nhà báo vi phạm pháp luật và các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, ông Hoàng Giang đề nghị báo chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển. Các cơ quan báo chí cần đổi mới cách tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành những nội dung sinh động, gần gũi, dễ hiểu, gắn với thực tiễn đời sống và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TV.

Báo chí cần chủ động truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận trong triển khai các dự án hạ tầng chiến lược về giao thông, công nghiệp, logistics và đô thị; quảng bá hình ảnh Lào Cai năng động, giàu tiềm năng, là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư và du khách. Cùng với đó, cần tích cực phát hiện những vướng mắc về cơ chế, chính sách, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh với thông tin sai lệch, thông tin xấu độc; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Báo chí cũng cần đi sâu phản ánh quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Ông Hoàng Giang nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Hội Nhà báo tỉnh vững mạnh, hiện đại, đạo đức, chuyên nghiệp; đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Trong bối cảnh chuyển đổi số, Hội và các cơ quan báo chí cần đa dạng hóa sản phẩm báo chí số, ứng dụng công nghệ phù hợp để đưa thông tin chính thống, chính sách, pháp luật đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Cùng chung định hướng đổi mới, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và những kết quả Hội Nhà báo tỉnh đạt được. Ông ghi nhận nỗ lực của Hội trong giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ và xây dựng tổ chức Hội sau hợp nhất.

Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TV

Bên cạnh những thành tích, ông Nguyễn Đức Lợi cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục, như kỹ năng làm báo số, báo chí dữ liệu của một bộ phận hội viên còn chậm đổi mới; chất lượng tác phẩm dự các giải báo chí cấp quốc gia chưa đồng đều; nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động Hội còn khó khăn.

Từ thực tế đó, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy sức mạnh đội ngũ người làm báo từ hai địa phương trước đây; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng báo chí hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin và bảo mật dữ liệu. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với trách nhiệm biên tập, bản quyền và đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm mỗi tác phẩm báo chí có chất lượng, sức lan tỏa và giá trị phục vụ cộng đồng.

Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: TV

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Hội cũng cần quan tâm bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của phóng viên, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, chăm lo đời sống hội viên, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn; phát huy các hoạt động xã hội, thiện nguyện, góp phần lan tỏa hình ảnh người làm báo nhân văn, trách nhiệm.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai lần thứ I đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Giang, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

Với dấu mốc hợp nhất tổ chức Hội và những yêu cầu mới của hoạt động báo chí, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng hội viên, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, xây dựng đội ngũ người làm báo Lào Cai bản lĩnh, chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng hành cùng địa phương trong hành trình phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.