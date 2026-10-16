Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX tiến hành phiên làm việc thứ Nhất

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố phát biểu tại Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đỗ Phương

Đại hội lần thứ IX có chủ đề “Xây dựng Hội Nhà báo Quảng Ninh vững mạnh; tiên phong đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động báo chí và công tác Hội trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đỗ Phương

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí, Ban Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa IX gồm 15 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa IX. Ảnh: Đỗ Phương

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá kết quả hoạt động, chỉ rõ những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đồng thời thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào báo chí nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, các hội viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động báo chí và công tác Hội được Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố biểu dương, khen thưởng.

Các hội viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động báo chí và công tác Hội được biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Đỗ Phương

Sau phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa IX họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu. Ảnh: Đỗ Phương

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc Khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh tại phường Hồng Gai.