Đại hội đại biểu Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực đạt nhiều kết quả.

Đến nay, Hội có 120 hội viên, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, các trang trại, các hộ trồng cà phê. Hội đã phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng sản xuất và vị thế cà phê Lâm Đồng. Việc thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cũng được Hội chú trọng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười dự Đại hội Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng

Hội đã đẩy mạnh hướng dẫn nông dân áp dụng các tiêu chuẩn canh tác bền vững, ứng dụng quy trình sản xuất phát thải thấp, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Nhiều chương trình, lớp bồi dưỡng đào tạo, tập huấn cho người sản xuất cà phê trong tỉnh được tổ chức thường xuyên.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng thời gian qua vẫn còn khó khăn. Công tác truyền thông, liên kết hợp tác, kết nối thương mại còn hạn chế...

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đặt mục tiêu nâng cao giá trị, phát triển thương hiệu cà phê Lâm Đồng theo hướng chất lượng cao, bền vững. Quá trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới Net Zero, mở rộng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh.

Diện tích và sản lượng cà phê, cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản của hội tăng tối thiểu 10% so với nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn hội kết nạp thêm ít nhất 10%/năm số hội viên.

Hội sẽ không ngừng chuyển đổi số, cấp mã số vùng trồng, phấn đấu 100% diện tích sản xuất của hội viên được xác định tọa độ GPS. Từ đây, hội sẽ thúc đẩy thương mại và từng bước nâng cao vị thế cà phê Lâm Đồng, cũng như cà phê đặc sản Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam đề nghị Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng tăng cường liên kết nông dân, doanh nghiệp để hình thành vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển vùng nguyên liệu. Việc nâng cao vai trò của hợp tác xã trong chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững cũng được thảo luận.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 25 đại biểu. Bà Đinh Nguyễn Thùy Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Hồ Phượng trúng cử Chủ tịch Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định đổi tên thành Hiệp hội Cà phê tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, Lâm Đồng rất tự hào khi mặt hàng cà phê của tỉnh giữ vị trí dẫn đầu cả nước cả về diện tích và sản lượng.

Cà phê Lâm Đồng có hơn 328.000 ha và tổng sản lượng vượt mốc 1 triệu tấn mỗi năm. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của tỉnh đạt mốc 650 triệu USD/năm. Những con số này minh chứng cho Lâm Đồng đang sở hữu sản phẩm chủ lực mà ít địa phương nào có được.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng định hướng tầm nhìn, giúp nông dân thay đổi nhận thức về giá trị bền vững từ cây cà phê

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhìn nhận, mặc dù có nhiều lợi thế, tuy nhiên, quy mô sản xuất cà phê tại Lâm Đồng vẫn còn nhỏ lẻ. Sự liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu chưa thực sự bền vững.

Tỷ lệ cà phê qua chế biến sâu, cà phê đặc sản, cà phê có chứng nhận còn hạn chế, chưa thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế. Nguồn thu vào ngân sách Nhà nước từ cà phê vẫn còn quá khiêm tốn. Điều đó dẫn tới giá trị sản phẩm cà phê mang lại chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Các đại biểu, doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cà phê

Nhiệm kỳ tới là giai đoạn bản lề để Lâm Đồng đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực.

Hội cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Trên cơ sở này, các vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng tiêu chuẩn về giống, xuất khẩu cần được hình thành mạnh mẽ.

Không chỉ đóng vai trò là cầu nối liên kết, hội cần định hướng tầm nhìn, giúp nông dân thay đổi nhận thức về giá trị bền vững từ cây cà phê. Khi nhận thức đủ, bà con sẽ tránh được lối mòn chạy theo giá cả thị trường, phá vỡ các hợp đồng liên kết... Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề nghị, Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng cần chú trọng thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến sâu, xây dựng các nhà máy chế biến cà phê tầm cỡ ngay tại địa phương. Từ đây, những sản phẩm có thương hiệu, giá trị cao phải từng bước được hình thành và phát triển.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển vùng nguyên liệu cà phê trong giai đoạn mới

Người đứng đầu UBND tỉnh lưu ý, hội chủ động kết nối, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong nước lẫn quốc tế.