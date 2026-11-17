Ngày 17-11, Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đinh Việt Anh - Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, thành viên Ban lãnh đạo Hiệp hội Người mù Thế giới và Hiệp hội Người mù khu vực châu Á - Thái Bình Dương; lãnh đạo các sở, ngành và hơn 100 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.700 hội viên trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và các đại biểu tham dự đại hội.

Bà Đinh Việt Anh và các đại biểu tham dự đại hội.

Giai đoạn 2021- 2026, Hội Người mù tỉnh và các chi hội đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nổi bật là hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm và hòa nhập cộng đồng. Trong 5 năm, 6 cơ sở sản xuất chổi, tăm tre, nhang thơm, dịch vụ xoa bóp phục hồi sức khỏe của hội đã đạt tổng doanh thu hơn 11,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 1,8 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 31 cơ sở xoa bóp do hội viên tự thành lập, tạo việc làm cho 182 hội viên, với thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng.

Hội còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 28 tỷ đồng; hỗ trợ 62 hộ gia đình người mù bị thiệt hại nặng do mưa lũ với tổng kinh phí 300 triệu đồng; tặng 21 xe đạp cho con, cháu hội viên. Hội mở 26 lớp dạy chữ Braille cho 260 hội viên, 20 lớp định hướng di chuyển cho 300 hội viên; dạy đàn organ và đào tạo nâng cao tay nghề cho 80 hội viên. Hiện nay, hội có gần 1.700 hội viên sinh hoạt tại 39 chi hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bà Đinh Việt Anh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh dạy nghề, tạo việc làm, chăm lo đời sống hội viên; tăng cường ứng dụng công nghệ số và vận động các nguồn lực xã hội hóa. Hội phấn đấu hơn 70% hội viên trong độ tuổi lao động được học nghề phù hợp và có việc làm ổn định; doanh thu các cơ sở sản xuất tăng 10% mỗi năm…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà đề nghị Hội Người mù tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức hội, đổi mới phương thức hoạt động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người mù; gắn đào tạo nghề với việc làm và khả năng tự chủ kinh tế; đẩy mạnh việc tiếp cận công nghệ, duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách với người khuyết tật. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Người mù tỉnh triển khai công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị trong thời gian tới.

Phát biểu tại đại hội, bà Đinh Việt Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị nhiệm kỳ mới, hội tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, phát triển đảng viên, nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội.

Song song với đó, tạo điều kiện cho hội viên học chữ Braille, học nghề, vay vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ sinh kế, mở rộng ngành nghề mới; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hội; nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và các gương điển hình. Bà Đinh Việt Anh đề nghị tỉnh Khánh Hòa quan tâm nghiên cứu chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ lãnh đạo hội; tạo điều kiện để người mù tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người mù Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng hội; Hội Người mù tỉnh tặng giấy khen cho 20 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng và phát triển hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Đinh Việt Anh trao bằng khen cho các tập thể.

Bà Đinh Việt Anh trao bằng khen cho các cá nhân.

Các cá nhân nhận giấy khen của Hội Người mù tỉnh.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 13 ủy viên. Ông Phan Tấn Minh - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh giai đoạn 2021 - 2026 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh nhiệm kỳ mới.