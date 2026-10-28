Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh trao lẵng hoa và bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ “Tuổi cao – Gương sáng – Đoàn kết – Phát triển” tặng Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Lam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng 167 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 500.000 hội viên NCT trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua (2021 - 2026), bối cảnh có nhiều thay đổi về địa giới hành chính và tổ chức bộ máy, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn kịp thời của Trung ương Hội NCT Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh, các cấp Hội NCT trong toàn tỉnh đã đoàn kết, chủ động, đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Công Thực khai mạc Đại hội.

Đặc biệt, sau sáp nhập, tổ chức Hội đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động nền nếp với 148 Hội cấp xã, 3.082 chi hội và hơn 538.500 hội viên. Công tác chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NCT được triển khai toàn diện, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh có trên 342.000 lượt người được chúc thọ, mừng thọ; trên 245.000 lượt người được khám sức khỏe định kỳ; trên 514.000 người có thẻ bảo hiểm y tế. Các mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, phong trào văn hóa, thể thao phát triển mạnh mẽ, thiết thực nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho hội viên.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, đội ngũ NCT tỉnh tiếp tục khẳng định uy tín và trí tuệ trên các lĩnh vực. Toàn tỉnh có trên 16.700 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; hơn 130.000 người trực tiếp lao động sản xuất, trong đó có trên 2.400 chủ trang trại, doanh nghiệp giỏi. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, NCT đã đóng góp trên 760.000 ngày công, hiến hàng triệu mét vuông đất và ủng hộ hơn 100 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đề ra các chỉ tiêu trọng tâm: Phấn đấu tập hợp trên 95% NCT vào tổ chức Hội; 100% cán bộ Hội cấp tỉnh và trên 90% cán bộ Hội cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; 100% hội viên tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước phổ cập kỹ năng số toàn dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Lam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Lam và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà các cấp Hội và hội viên NCT trong tỉnh đã đạt được.

Lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhằm đổi mới công tác bảo vệ, chăm sóc toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống NCT, các đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng chuyển từ chăm sóc đơn lẻ sang chăm sóc toàn diện; kết nối hiệu quả giữa gia đình, cộng đồng, hệ thống y tế và an sinh xã hội.

Cùng với đó, cần nghiên cứu, lựa chọn địa bàn phù hợp để thí điểm xây dựng mô hình “Làng hạnh phúc, Trung tâm hạnh phúc” nhằm tạo môi trường sống an toàn, thân thiện cho NCT. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% xã, phường duy trì và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Đặc biệt, phải chăm lo chu đáo cho NCT cô đơn, hộ nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đề cao trách nhiệm, đạo lý hiếu kính của con cháu trong gia đình đối với các bậc sinh thành.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, đưa NCT tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp. Khai thác tiềm năng địa phương để hình thành chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái - văn hóa, nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm OCOP.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam, lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Hội NCT tỉnh Phú Thọ tặng hoa tri ân các đồng chí không tái cử BCH khóa mới.

Khẳng định vai trò chủ thể trong bảo tồn văn hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn NCT tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân kết nối các thế hệ, trực tiếp gìn giữ, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa phi vật thể của quê hương cho thế hệ mai sau.

Tân Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nguyễn Thành Văn đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo cũng yêu cầu sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc khoa học, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; lấy hội viên làm trung tâm và sự hài lòng và chất lượng cuộc sống của NCT làm thước đo chất lượng công tác Hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, 32 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ra mắt tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thành Văn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT tỉnh Phú Thọ khóa mới.