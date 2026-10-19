Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành; lãnh đạo phường Hoa Lư; lãnh đạo Hội NCT các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 1 Trung ương Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cùng 186 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 700.000 cán bộ, hội viên NCT trong toàn tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội Hội NCT tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo.

Nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh kết nạp hơn 80.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên trên 640.000 người, đạt 83% so với NCT; tổng quỹ hội phí và quỹ nội bộ được thành lập tại các chi hội cấp cơ sở hơn 250 tỷ đồng. Công tác bảo vệ, chăm sóc NCT được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội quan tâm. Hằng năm, 100% NCT đủ điều kiện được mừng thọ, chúc thọ theo Luật NCT; 100% NCT từ 70 tuổi trở lên có thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ NCT được khám, chữa bệnh hằng năm đạt hơn 75%; toàn tỉnh có 196.653 NCT hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, phát triển, thu hút đông đảo NCT tham gia. Hiện có hơn 2.000 CLB văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 206 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, nâng tổng số lên 327 CLB. Các CLB duy trì sinh hoạt hàng tháng với các hoạt động hiệu quả, là sân chơi bổ ích của NCT trong chăm sóc, phát huy vai trò NCT, được NCT tích cực hưởng ứng.

Công tác phát huy vai trò NCT được đẩy mạnh trên các lĩnh vực. Phong trào NCT làm kinh tế giỏi được triển khai, nhiều mô hình kinh tế do NCT làm chủ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Năm 2023, Hội NCT các cấp tổ chức hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi; hàng nghìn mô hình được các cấp Hội, UBND các cấp biểu dương, khen thưởng. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đầu năm 2026, cán bộ, hội viên NCT toàn tỉnh trồng 400.900 cây xanh; đồng thời tiếp tục tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh, đường hoa tại địa phương.

NCT tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; vận động gia đình, nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Toàn tỉnh có gần 20.000 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, thôn, tổ dân phố.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được cán bộ, hội viên NCT quan tâm. Trên 95% gia đình NCT đạt gia đình học tập; trên 20.000 người tham gia lãnh đạo Hội Khuyến học các cấp, trưởng ban khuyến học dòng họ.

Đại hội đã xác định phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031, đó là: Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các chương trình công tác. Phấn đấu, hằng năm, 95% cán bộ Hội cấp xã trở lên được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội, nhất là kiến thức, kỹ năng số; Thành lập mỗi năm ít nhất 129 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCT để đảm bảo 100% NCT trong độ tuổi quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, được trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe NCT theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Hàng năm, vào dịp đầu xuân phấn đấu mỗi gia đình có hội viên NCT trồng được ít nhất 01 cây xanh bóng mát….

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đánh giá cao những kết quả nổi bật trong hoạt động Hội và công tác NCT trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đại hội quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định trong cuộc gặp mặt các điển hình tiêu biểu NCT toàn quốc tháng 6/2026; tăng cường hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, tạo lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội và NCT trên địa bàn với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gắn với việc cụ thể hóa 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng, Nhà nước giao cho NCT.

Gương mẫu đi đầu trong đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc xây dựng mô hình mới, phát hiện cách làm hay để lan tỏa sâu rộng; tiếp tục thực hiện “Chiến lược quốc gia về NCT đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045”; triển khai thực hiện Đề án “NCT tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, cập nhật thông tin liên quan tới công tác NCT, tình hình trong nước, quốc tế.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của các cấp Hội, đội ngũ cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; đồng thời bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Trong quá trình thực hiện mục tiêu đó, NCT không chỉ là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc, bảo vệ mà còn là nguồn lực xã hội quý báu, có uy tín, kinh nghiệm, tri thức và trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và quê hương.

Đồng chí đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội NCT Việt Nam; đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Chủ động tham mưu, phối hợp triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cơ chế, chính sách của tỉnh về NCT. Củng cố tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ, đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò NCT trong mọi lĩnh vực. Hội NCT các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan chức năng, cơ sở y tế, doanh nghiệp và cộng đồng trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích sự tham gia của nhiều lực lượng trong các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, hỗ trợ NCT, nhất là NCT có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, xây dựng môi trường sống thân thiện, an toàn, để NCT được quan tâm, tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong đời sống.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ 11 đồng chí; Ban Kiểm tra 3 đồng chí và các chức danh lãnh đạo Hội. Đồng chí Đinh Ngọc Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Đinh Ngọc Hà, Chủ tịch lâm thời Hội Người cao tuổi tỉnh trao Giấy khen của Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2026. Đồng thời, 10 tập thể, 20 cá nhân được Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2026.