Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Dự Đại hội có đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; bà Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam cùng 120 đại biểu đại diện cho các hội viên trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động được trên 1,44 tỷ đồng; tổ chức 5 đợt cho 150 lượt hội viên đi xông hơi giải độc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân Việt Nam với tổng chi phí 805 triệu đồng; hỗ trợ xóa nhà tạm, làm mới và sửa chữa 5 căn nhà trị giá 145 triệu đồng; trao tặng 20 xe lăn và hơn 1.000 suất quà tết trị giá 850 triệu đồng. Đối với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, trong nhiệm kỳ đã kết nối, vận động được nguồn lực tiền và hiện vật quy tiền trị giá hơn 17 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 27.000 lượt người; trao tặng 1.008 xe lăn, 300 xe đạp, 1.795 suất học bổng; trao tặng 35 con trâu, bò giống; làm mới 5 căn nhà cho hộ nghèo có người khuyết tật cùng nhiều công trình lớp học, bếp ăn, nhà vệ sinh, nước sạch tại các vùng khó khăn…

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 6 cá nhân; Trung ương Hội chuyên ngành tặng 1 Cờ thi đua, 71 Bằng khen và 64 Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đề ra các chỉ tiêu trọng tâm: Phấn đấu 100% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hàng năm đưa 25 - 30 lượt hội viên nạn nhân chất độc da cam đi xông hơi, giải độc, vận động nguồn lực tài trợ (tiền và hiện vật) đạt từ 1 - 8 tỷ đồng, hỗ trợ trao tặng xe lăn, 300 xe đạp, 1.000 suất học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết cho 7.000 lượt đối tượng yếu thế...

Bà Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam” cho ông Lò Văn Mừng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp nhân văn của các thế hệ cán bộ, hội viên hai Hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Chấp hành khóa mới cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Hội sau khi hợp nhất; việc hợp nhất không đơn thuần là sắp xếp lại đầu mối mà quan trọng hơn phải tạo được sức mạnh mới, hiệu quả mới và chất lượng hoạt động cao hơn.

Đồng chí Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trợ giúp theo hướng "lấy đối tượng thụ hưởng làm trung tâm", bảo đảm đúng nhu cầu và có tính bền vững, gắn trợ giúp thường xuyên với hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công khai, minh bạch các nguồn lực vận động. Ban Chấp hành mới cần triển khai nhiệm vụ bảo đảm phương châm "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền….

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc màu da cam" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2026.

Đại hội đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Điện Biên khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ 6 đồng chí, Ban Kiểm tra 5 đồng chí. Ông Hoàng Công Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc màu da cam" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2026. 8 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam”.