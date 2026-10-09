Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031: Huy động nguồn lực chăm lo nạn nhân chất độc da cam

Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phỏng vấn ông Trần Văn Hoan - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh về hoạt động của hội thời gian qua và những mục tiêu, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hội trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Hoan - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

- Ông cho biết những kết quả nổi bật của hội trong công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin thời gian qua?

- Sau sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, hội đã ổn định tổ chức, xây dựng chương trình hành động tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.367 người hoạt động kháng chiến và 349 con đẻ của người hoạt động kháng chiến được công nhận, hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học. Hội có hơn 1.000 hội viên, trong đó có 57 hội viên danh dự, 2 hội viên là người Mỹ và Việt kiều Mỹ, hơn 50 cộng tác viên. Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 10.000 người mắc các bệnh hiểm nghèo, có dấu hiệu phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có hơn 500 con, cháu bị dị tật, thiểu năng trí tuệ chưa được công nhận và hưởng chế độ. Điều đó cho thấy công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin là nhiệm vụ lâu dài.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh để trao cho hội viên.

Để chăm lo tốt hơn cho các nạn nhân, các cấp hội đã tích cực vận động được hơn 6,5 tỷ đồng cùng hiện vật từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Qua đó, đã hỗ trợ hơn 20.000 lượt hội viên với tổng kinh phí gần 6,2 tỷ đồng; xây mới 2 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà; trao học bổng, xe lăn, thăm hỏi, động viên nhiều gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Riêng các tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 căn nhà với kinh phí hơn 200 triệu đồng. Hội phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện hơn 50 tin, bài, phóng sự tuyên truyền; hằng năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10-8, trao hơn 500 suất quà, trị giá hơn 150 triệu đồng/năm. Hội cũng tổ chức gặp mặt, tri ân các nhà hảo tâm, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

- Trong quá trình hoạt động, hội có những thuận lợi, khó khăn gì?

- Về khó khăn, sau khi không còn tổ chức hội cấp huyện, việc thành lập hội cấp xã còn chậm. Đến nay, mới có 3/64 xã, phường thành lập tổ chức hội. Địa bàn tỉnh sau sáp nhập rộng hơn rất nhiều nên khó khăn cho việc đi cơ sở, nắm bắt tình hình nạn nhân. Đối với việc vận động nguồn lực, mức ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp giảm, trong khi nhu cầu chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân ngày càng lớn, nhất là những gia đình có nhiều người bị ảnh hưởng chất độc hóa học qua các thế hệ. Năng lực huy động nguồn lực xã hội của hội cơ sở còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cấp hội với các đoàn thể chưa chặt chẽ. Việc tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ để người hoạt động kháng chiến được công nhận là nạn nhân chất độc hóa học ở một số nơi chưa đạt yêu cầu.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà cho hội viên tại phường Phan Rang.

Về thuận lợi, Chỉ thị số 11, ngày 20-7-2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới là cơ sở quan trọng để hội tiếp tục khẳng định vai trò, đổi mới phương thức hoạt động. Chỉ thị xác định hội quần chúng là lực lượng quan trọng trong tập hợp, vận động Nhân dân, kết nối, huy động nguồn lực, tham gia xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đây là điều kiện để hội củng cố tổ chức, hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm bắt hoàn cảnh nạn nhân, tăng cường tuyên truyền, phối hợp và vận động nguồn lực xã hội. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường lãnh đạo, định hướng hoạt động hội; Nhà nước hỗ trợ kinh phí trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể được giao, tạo điều kiện để hội nâng cao chất lượng chăm lo cho các nạn nhân.

- Nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội đề ra những mục tiêu trọng tâm nào nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thưa ông?

- Đại hội lần này xác định hoạt động hội luôn lấy hội viên làm trung tâm, lấy mức độ hài lòng của hội viên làm thước đo kết quả; phấn đấu thành lập tổ chức hội ở 100% xã, phường có đủ điều kiện. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò đoàn kết, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong cuộc sống của hội viên.

Bên cạnh đó, hội tiếp tục đổi mới công tác vận động nguồn lực và phấn đấu vận động từ 1 đến 2 tỷ đồng/năm, cả nhiệm kỳ đạt tối thiểu 5 đến 6 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ nạn nhân. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở với hơn 60% hội cơ sở hoạt động tốt, khoảng 30% hoạt động khá và không có hội cơ sở yếu kém.

- Để hoàn thành các mục tiêu đó, hội sẽ tập trung thực hiện những giải pháp nào?

- Xác định người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 1 trong 12 đối tượng người có công với cách mạng, thời gian tới, hội sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43, ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, hội đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ thảm họa chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng phong trào giúp đỡ nạn nhân. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân; thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu, nguyện vọng của nạn nhân; phối hợp khảo sát, nắm tổng thể nạn nhân trong toàn tỉnh; rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đủ điều kiện.

Cùng với đó, hội chú trọng phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và cộng đồng; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công tác chăm lo nạn nhân thường xuyên, thiết thực, đúng đối tượng, không để người đủ điều kiện bị bỏ sót; quản lý, sử dụng nguồn lực đúng quy định, công khai, minh bạch, bảo đảm mọi nguồn lực đến được với nạn nhân. Hội cũng chú trọng, nâng cao năng lực của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Thường trực Tỉnh hội; xây dựng cơ quan Tỉnh hội vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ; tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng vận động xã hội, truyền thông cho 100% cán bộ hội; phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động.

Với tinh thần “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, hội phấn đấu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân, là chỗ dựa tin cậy của hội viên, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, xây dựng xã hội nhân văn, nghĩa tình.

- Xin cảm ơn ông!