Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 9-10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 120 đại biểu.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm cùng các đại biểu tham dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa và các đại biểu tham dự đại hội.

Sau sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hội đã kiện toàn tổ chức, xây dựng chương trình hành động, tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Hiện nay, hội có hơn 1.000 hội viên, trong đó có 57 hội viên danh dự, 2 hội viên là người Mỹ và Việt kiều Mỹ, hơn 50 cộng tác viên. Thời gian qua, các cấp hội vận động hơn 6,5 tỷ đồng và hiện vật từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hỗ trợ hơn 20.000 lượt hội viên với tổng kinh phí gần 6,2 tỷ đồng.

Hội đã xây mới 2 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà, trao học bổng, xe lăn, thăm hỏi, động viên nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng các tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 căn nhà với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng…

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội phấn đấu thành lập tổ chức hội tại 100% xã, phường có đủ điều kiện; vận động từ 1 đến 2 tỷ đồng mỗi năm, cả nhiệm kỳ đạt tối thiểu 5 đến 6 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ nạn nhân. Hội đặt mục tiêu có hơn 60% hội cơ sở hoạt động tốt, khoảng 30% hoạt động khá...

Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm phát biểu tại đại hội.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm đánh giá cao những kết quả hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là Chỉ thị số 11, ngày 20-7-2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở; nâng cao chất lượng công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân; đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực để thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vươn lên trong cuộc sống; thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai chế độ, chính sách đối với các nạn nhân để không ai bị bỏ lại phía sau…

Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng hoa và quà cảm ơn các thành viên tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ trước.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 21 thành viên. Ông Trần Văn Hoa tái đắc cử chức Chủ tịch hội.

Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân da cam” giai đoạn 2020 - 2025; trao 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.