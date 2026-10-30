ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2026-2031: Xây dựng điểm tựa cho nạn nhân chất độc da cam

Trong giai đoạn mới, Thành hội tiếp tục nỗ lực duy trì những kết quả tích cực; đồng thời mở ra nhiều hình thức trợ giúp mới với mục tiêu giúp hơn 13,6 ngàn nạn nhân chất độc da cam cùng gia đình có đời sống văn hóa, tinh thần ngày một tốt đẹp hơn.

Thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm

Trong giai đoạn 2023-2026, Thành hội tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; vận động nguồn lực; phối hợp triển khai chính sách; tuyên truyền, thi đua; đối ngoại. Những nội dung này đều được Thành hội thực hiện đạt kết quả tích cực.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai Mai Văn Nhỏ nhận bảng biểu trưng ủng hộ 20 triệu đồng từ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt. Ảnh: Hải Quân

Cụ thể, theo ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố, trong số 80 xã, phường đủ điều kiện thành lập hội theo quy định, đã có 53 xã, phường được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập ban chấp hành lâm thời và đi vào hoạt động. Ngoài ra, từ năm 2023 đến nay, hội có thêm 852 hội viên. Hiện toàn thành phố có 14,1 ngàn hội viên, trong đó có 13,6 ngàn hội viên chính thức và 551 hội viên danh dự.

Công tác phối hợp rà soát, quản lý và thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam được Thành hội bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, có gần 3,3 ngàn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con của họ được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Có 2,9 ngàn người nhiễm chất độc hóa học là dân thường đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người khuyết tật Long Thành (phường Long Thành), nạn nhân chất độc da cam cho hay: Câu lạc bộ có 290 thành viên và đa phần gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những cá nhân đáp ứng quy định đều được thụ hưởng đầy đủ trợ cấp của Nhà nước. Đồng thời, mạnh thường quân cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ đời sống của nạn nhân chất độc da cam.

Trong nhiệm kỳ 2023-2026, công tác vận động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tiếp tục được các cấp hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó có gần 61,9 tỷ đồng được huy động để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam cùng gia đình.

Ngoài ra, công tác đối ngoại của hội tiếp tục được mở rộng. Qua đó, Thành hội tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài và các đối tác quốc tế thực hiện các chương trình hỗ trợ sinh kế, phục hồi chức năng, học bổng cho nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

Ngày 19-9-2026, trong chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đồng Nai, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt cho hay: Chính phủ và nhân dân Vương quốc Bỉ luôn dành sự đồng cảm và mong muốn sẻ chia cùng nạn nhân chất độc da cam. Thời gian tới, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam sẽ tiếp tục cùng thành phố triển khai các chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Nhờ những nỗ lực không ngừng mà trong giai đoạn 2023-2026, trên địa bàn thành phố, các hoạt động chăm lo ngày càng đa dạng, thiết thực, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam cùng gia đình. Qua đó có 49,2 ngàn lượt nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận trợ cấp nuôi dưỡng; 602 lượt gia đình nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ vốn không lãi; 164 lượt học sinh, sinh viên là nạn nhân và con em nạn nhân chất độc da cam được tặng học bổng… với tổng giá trị gần 76 tỷ đồng.

Phát huy vai trò kết nối và điều phối nguồn lực

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành hội nhận thấy đời sống của phần lớn nạn nhân chất độc da cam và gia đình còn nhiều khó khăn. Do vậy, ngoài ngân sách nhà nước, rất cần sự chung tay của xã hội để chăm lo cuộc sống cho những trường hợp này.

Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Thuận động viên người khuyết tật ở xã Hưng Thịnh tiếp tục vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Vậy nên, theo ông Mai Văn Nhỏ, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Thành hội sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân chất độc da cam; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới… Điều này nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nạn nhân, nhất là nạn nhân chất độc da cam hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Cụ thể, Thành hội phấn đấu 70% nạn nhân chất độc da cam được tiếp cận với các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ gắn với nâng cao chất lượng các chương trình đã phát huy hiệu quả trong nhiệm kỳ qua. Vận động quỹ và các nguồn lực xã hội đạt bình quân 9 tỷ đồng/năm trở lên. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động theo hướng đa dạng hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức vận động. Mở rộng và giữ vững quan hệ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn. Tập trung hoàn thành việc kiện toàn tổ chức hội ở các xã, phường…

Đồng thời, Thành hội tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức hữu nghị và các cá nhân nước ngoài; tranh thủ nguồn lực quốc tế cho các chương trình hỗ trợ sinh kế, phục hồi chức năng, học bổng cho nạn nhân chất độc da cam. Tích cực hưởng ứng, đồng hành cùng cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội…

Trong 2 ngày 29 và 30-10, tại phường Tam Hiệp diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2023-2026; thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2031; kiện toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ mới…

Cũng theo ông Mai Văn Nhỏ, Thành hội tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới truyền thông, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của hội gắn với xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về 14,1 ngàn hội viên, nạn nhân; từng bước quản lý theo hướng khoa học, chính xác và bảo mật. Phân loại nhu cầu để xây dựng các chương trình hỗ trợ chuyên sâu, ưu tiên những trường hợp đặc biệt khó khăn. Nâng cao chất lượng vận động nguồn lực, phấn đấu duy trì và từng bước mở rộng nguồn lực xã hội hóa trên cơ sở xây dựng những chương trình có mục tiêu cụ thể, kết quả rõ ràng. Tăng tỷ trọng các chương trình có tính bền vững như: sinh kế, học nghề, việc làm, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội tâm huyết, trách nhiệm, gần nạn nhân, hiểu nạn nhân và có kỹ năng vận động, kết nối nguồn lực xã hội…