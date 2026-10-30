Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031: Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Nhất Phương

Tham dự đại hội có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai cùng 200 đại biểu chính thức đại diện cho trên 14,1 ngàn hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng hoa, quà chúc mừng đại hội. Ảnh: Văn Truyên

Trong giai đoạn 2023-2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai phối hợp các ngành, địa phương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; vận động nguồn lực; phối hợp triển khai chính sách; tuyên truyền, thi đua; đối ngoại. Những nội dung này đều được Thành hội thực hiện đạt kết quả tích cực như: có 53 trong số 80 xã, phường đủ điều kiện thành lập hội theo quy định đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập ban chấp hành lâm thời và đi vào hoạt động. Có 852 hội viên được phát triển nâng tổng số hội viên lên 14,1 ngàn người, trong đó hơn 13,6 ngàn hội viên là nạn nhân chất độc da cam. Có gần 6,2 ngàn nạn nhân được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước và trợ cấp bảo trợ xã hội. Đồng thời, có gần 50 ngàn lượt nạn nhân chất độc da cam cùng con em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận trợ cấp nuôi dưỡng, được hỗ trợ vốn không lãi, được tặng học bổng với tổng giá trị gần 76 tỷ đồng.

Trong chương trình, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 20 ủy viên. Ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031; 2 Phó Chủ tịch Hội là ông Bùi Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thuận.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai Mai Văn Nhỏ thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phát biểu tại đại hội. Ảnh: Văn Truyên

Dịp này, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ vốn sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam tại thành phố Đồng Nai. Đồng thời, Trung tướng tin tưởng Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ mới tiếp tục là hạt nhân kết nối mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, ủng hộ để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam bằng những việc làm thiết thực.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hiên

Phát biểu tại đại hội, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, các ngành chức năng tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc nạn nhân, xoa dịu nỗi đau da cam. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Chủ động xây dựng quỹ hội và công khai, minh bạch trong việc sử dụng, quản lý nguồn lực...