Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự và chỉ đạo đại hội, về phía Trung ương có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ I.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ I.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể và trên 100đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 16.000 hội viên trong toàn tỉnh.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Theo báo cáo tại đại hội, hiện nay, toàn tỉnh có 121/148 xã, phường đã thành lập, hợp nhất tổ chức Hội với gần 16.000 hội viên và trên 12.900 nạn nhân. Giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và chương trình công tác của Trung ương Hội, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tham mưu thực hiện chính sách, đẩy mạnh vận động nguồn lực chăm lo nạn nhân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Công tác vận động nguồn lực đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh vận động, tiếp nhận và trao 34.551 suất quà, trị giá trên 38 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 232 gia đình, trị giá trên 9 tỷ đồng; đưa 3.187 nạn nhân đi điều dưỡng, phục hồi chức năng với kinh phí trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội đã thăm hỏi, trao tặng 172 sổ tiết kiệm, 410 xe lăn cho nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong nhiệm kỳ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: điều dưỡng, phục hồi chức năng đạt 106%; xây dựng, sửa chữa nhà đạt 116%; vận động quà tặng đạt 126%; hoạt động đối ngoại, bảo vệ công lý đạt 114,3%.

Các đại biểu dự đại hội.

Với chủ đề “Đổi mới, xây dựng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ vững mạnh, hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó”, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phấn đấu 100% xã, phường đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội; 100% nạn nhân đủ điều kiện tham gia Hội trở thành hội viên; hằng năm, mỗi Hội cơ sở phát triển từ 3 - 5% hội viên; 100% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 65% đạt vững mạnh.

Các đại biểu dự đại hội.

Đại hội cũng xác định mục tiêu vận động nguồn lực trong nhiệm kỳ đạt từ 60 - 70 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 140 nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Trung ương Hội xác định mục tiêu, lộ trình đấu tranh đòi công lý; duy trì và phát triển quan hệ đối ngoại Nhân dân.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ khóa I gồm 27 đồng chí. Ông Bùi Quang Vinh - Chủ tịch lâm thời Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Quang Vinh - Chủ tịch lâm thời Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam Nguyễn Hữu Chính; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã đạt được trong thời gian qua.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ I đề ra, các đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tình hình mới. Đặc biệt là Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các Hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ động tham mưu, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp Hội, lựa chọn cán bộ tham gia công tác Hội tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh, có năng lực và làm chủ công nghệ.

Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam Nguyễn Hữu Chính; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Bằng khen của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Hội.

Các đồng chí nhấn mạnh: Hội cần thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có công, trong đó có nạn nhân chất độc da cam và con, cháu của họ.

Đặc biệt, cần tích cực tham gia chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, với tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao nhất. Xã hội hóa các nguồn lực cùng với đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, chú trọng hỗ trợ sinh kế bền vững, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nạn nhân.

Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường phối hợp, lồng ghép các chương trình, chính sách để chăm lo tốt hơn cho NNCĐDC/dioxin trong giai đoạn mới.

Quang cảnh đại hội.

Nhân dịp này, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và vận động, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2020-2025.