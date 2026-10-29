Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp

Dự Đại hội có đồng chí Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các ban, sở, ngành, hội, các địa phương cùng 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.800 hội viên Hội Luật gia trong toàn tỉnh.

Giai đoạn 2025 - 2026, sau khi hợp nhất, Hội Luật gia tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và xây dựng chương trình công tác cụ thể, sát thực tiễn, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả; các cấp hội và hội viên đã tham mưu, chủ trì, phối hợp tổ chức 15 hội nghị, đóng góp ý kiến đối vào hơn 60 dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, chú trọng hướng về cơ sở, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Trong giai đoạn này, Hội đã chủ trì và phối hợp tổ chức 85 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút trên 13.000 lượt người tham dự; phát hành hơn 45.000 tờ rơi, sổ tay pháp luật; tổ chức 10 phiên tòa giả định tại các trường học và địa phương, thu hút hơn 3.000 lượt học sinh, sinh viên và người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia Việt Nam tham dự Đại hội.

Song song với đó, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở tiếp tục được Hội Luật gia tỉnh quan tâm triển khai; công tác tư vấn pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp tại trụ sở, qua điện thoại, bằng văn bản và truyền thông lưu động với hơn 300 lượt người; đồng thời tổ chức tư vấn pháp luật và truyền thông lưu động về trợ giúp pháp lý tại cơ sở cho hơn 600 lượt người…

Đặc biệt, Hội đã phối hợp với phường Nghĩa Lộ xây dựng, ra mắt mô hình Trung tâm Pháp luật và Hỗ trợ pháp lý cộng đồng.

Bên cạnh đó, Hội tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội. Trong đó, 100% văn bản đến, văn bản đi được xử lý trên môi trường mạng, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phiên tòa, phiên họp; làm rõ vai trò của hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động miễn phí; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm đưa kiến thức pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện các hành vi, thủ đoạn phạm tội và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Đại hội, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí đề nghị Hội Luật gia tỉnh tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở và yêu cầu thực tiễn địa phương; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và phản biện xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, chú trọng hình thức tuyên truyền song ngữ phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, các nhóm yếu thế và đối tượng khó tiếp cận thông tin pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò tư vấn, giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phản ánh những bất cập trong thi hành pháp luật, nhất là những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp; chủ động tham gia cải cách hành chính, cải cách tư pháp và tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Hội Luật gia tỉnh trong giai đoạn vừa qua.

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị; chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở theo phương châm “Lắng nghe dân”; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra Hội Luật gia tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Ban Chấp hành khóa mới gồm 34 đồng chí; đồng chí Nguyễn Huy Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội và đội ngũ hội viên; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương; đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; mở rộng hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, ưu tiên địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn hoạt động mới với quyết tâm phát huy cao độ trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm của đội ngũ luật gia, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.