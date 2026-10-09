Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Đồng Sơn lần thứ I

Quang cảnh đại hội - Ảnh: B.N

Các đại biểu tham dự đại hội - Ảnh: B.N

Hội LHTN Việt Nam phường Đồng Sơn có 19 chi hội với 545 hội viên, thanh niên. Giai đoạn 20242026, công tác Hội và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên, thể hiện trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng. Trong lĩnh vực hướng nghiệp, các cấp bộ Hội đã phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 600 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên và quân nhân xuất ngũ; trong đó, hơn 200 thanh niên được giới thiệu việc làm mới.

Đại diện lãnh đạo phường Đồng Sơn tặng hoa chúc mừng đại hội - Ảnh: B.N

Với phương châm “Thanh niên Đồng Sơn đoàn kết, tiên phong, khát vọng, sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, nhiệm kỳ 2026-2029, Hội LHTN Việt Nam phường Đồng Sơn xác định tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng.

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đồng Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029 ra mắt tại đại hội - Ảnh: B.N

Đồng thời, phấn đấu triển khai mô hình “Sáng kiến trẻ từ khu dân cư”, vận động mỗi chi hội có ít nhất một sáng kiến thiết thực phục vụ cộng đồng; kết nối các nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 17 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Đồng Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029; cử anh Đào Văn Tuyến giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Đồng Sơn và thông qua Nghị quyết Đại hội.