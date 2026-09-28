Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã Hòa Trí lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 28-9, Hội Khuyến học xã Hòa Trí tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo xã cùng 60 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.860 hội viên trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội Khuyến học xã Hòa Trí được sáp nhập trên cơ sở Hội Khuyến học các xã: Ninh Trung, Ninh Thân và Ninh Thượng (cũ), hiện có 15 chi hội, gồm 12 chi hội khuyến học thôn và 3 chi hội khuyến học trường học.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã được quan tâm triển khai. Hội duy trì, củng cố tổ chức, phát triển hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền về học tập suốt đời và triển khai các mô hình như: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”…

Công tác vận động quỹ khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ, hội đã trao học bổng, phần thưởng cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 420 triệu đồng; trao 130 xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh. Đặc biệt, 1 học sinh vượt khó học tốt, đạt thứ hạng cao trong kỳ thi vào lớp 10 được hỗ trợ 14 triệu đồng trong 3 năm học THPT.

Lãnh đạo xã Hòa Trí tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, Hội Khuyến học xã Hòa Trí tiếp tục chú trọng triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội phấn đấu 100% thôn có chi hội khuyến học; 80% cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có ban khuyến học; 80% gia đình đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 75% dòng họ đạt “Dòng họ học tập”, 90% đơn vị đạt “Đơn vị học tập” và hằng năm đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Hòa Trí nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Hòa Trí khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 21 ủy viên.