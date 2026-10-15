Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã Công Hải lần thứ I

Sáng 15-10, Hội Khuyến học xã Công Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo xã cùng 60 đại biểu chính thức.

Hội Khuyến học xã Công Hải hiện có 258 hội viên, trong đó có 78 hội viên thuộc các chi hội thôn và 180 hội viên thuộc các chi hội trường học. Nhiệm kỳ qua, hội đã tổ chức 120 buổi tuyên truyền, triển khai sâu rộng phong trào khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng, dòng họ, đơn vị, trường học cho 4.354 lượt người. Địa phương cũng tổ chức 11 lớp đào tạo nghề chăn nuôi, may công nghiệp, với 315 lượt người tham gia.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Đảng ủy xã Công Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công tác xã hội hóa giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực. Các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đã hỗ trợ dụng cụ học tập, xe đạp, kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Trường Tiểu học Công Hải vận động hơn 65 triệu đồng hỗ trợ học sinh; tặng 33 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí thực hiện 100 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Khuyến học xã Công Hải tiếp tục củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên; vận động xây dựng quỹ khuyến học; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học. Đồng thời, phối hợp với các trường học và đoàn thể vận động học sinh đến trường, duy trì sĩ số, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Công Hải khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 17 ủy viên.