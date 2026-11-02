Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Huế Phan Công Tuyên tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tạo dựng nền tảng vững chắc cho phong trào khuyến học xã Chân Mây - Lăng Cô

Xã Chân Mây - Lăng Cô được thành lập gồm thị trấn Lăng Cô, các xã Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lộc Thủy.

Sau sáp nhập, xã Chân Mây - Lăng Cô có 22 thôn, dân số khoảng 51.800 người, với 15 chi hội khuyến học và 650 hội viên. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục củng cố, phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, trọng tâm là củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng các mô hình học tập; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập và thúc đẩy học tập suốt đời.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã Chân Mây - Lăng Cô (thành phố Huế) lần thứ I.

Hội Khuyến học xã Chân Mây - Lăng Cô phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hội viên đạt trên 30% dân số toàn xã; Quỹ Khuyến học từ cấp xã đến cơ sở đạt trên 2 tỷ đồng; trên 85% gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập và trên 90% thôn đạt danh hiệu Cộng đồng học tập.

Ông Cái Lê Chính Đạo làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Chân Mây - Lăng Cô

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 thành viên. Ông Cái Lê Chính Đạo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chân Mây - Lăng Cô được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Các Phó Chủ tịch Hội gồm ông Trần Minh Khôi - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; bà Trần Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng hương xã Chân Mây - Lăng Cô tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp, nhà tài trợ trao tặng kinh phí ủng hộ Quỹ Khuyến học tại đại hội.

Dịp này, các doanh nghiệp, đơn vị, nhà tài trợ và nhà hảo tâm với tinh thần thiện nguyện, đã chung tay ủng hộ Quỹ Khuyến học của địa phương với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, góp phần tạo thêm nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đại hội thành lập Hội Khuyến học xã lần thứ I là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, phát huy truyền thống hiếu học và xây dựng quê hương Chân Mây - Lăng Cô ngày càng phát triển theo phương châm: "Khuyến học - Khuyến tài - Học tập suốt đời - Xây dựng xã hội học tập".