Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Gia Lai lần thứ I quyết tâm đột phá xây dựng xã hội học tập

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020-2025 cho Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai.

Khuyến học Gia Lai đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm

Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội Khuyến học tỉnh Bình Định và Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai (trước đây), hiện có 373 Hội Khuyến học cấp xã và 5.727 tổ chức Hội, Chi hội Khuyến học trực thuộc với 666.430 hội viên, đạt tỷ lệ 21,41% dân số toàn tỉnh.

Giai đoạn 2022-2026, Hội Khuyến học tỉnh Bình Định (trước đây) đã trích gần 59,1 tỷ đồng từ Quỹ Khuyến học và vận động các nhà tài trợ trao 303.746 suất học bổng, đồng thời tiếp nhận hơn 11,8 tỷ. Ngoài ra, Hội còn vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp trao thêm 3.621 suất học bổng.

Tại tỉnh Gia Lai (trước đây), tổng số tiền vận động cấp học bổng đạt gần 140 tỷ đồng cùng hàng trăm nghìn bộ quần áo, xe đạp, sách vở và nhiều ngôi nhà khuyến học.

Về xây dựng các mô hình học tập, tính đến giữa năm 2025, toàn tỉnh có 415.788 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập (chiếm 51,16%); 662 Dòng họ học tập (76,22%); 1.969 Cộng đồng học tập (73,14%), 1.526 Đơn vị học tập (76,30%) và 310.614 cá nhân đạt danh hiệu Công dân học tập.

Song song đó, Quỹ Khuyến học tỉnh Gia Lai đã hoàn thành chuyển đổi tên gọi theo Quyết định số 1067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, với tồn quỹ quản lý tính đến cuối năm 2025 đạt trên 4,33 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng trao học bổng tặng học bổng khuyến học cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là tinh thần chủ động củng cố tổ chức sau hợp nhất.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, học tập suốt đời là con đường tất yếu để địa phương bứt phá dựa trên tri thức cùng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất , Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai cần tích cực tuyên truyền truyền thống yêu nước và hiếu học của vùng đất hợp nhất Gia Lai - Bình Định, nơi gắn liền với các danh nhân, anh hùng dân tộc nhằm tạo động lực tinh thần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện trong nhân dân.

Thứ hai , Hội cần chủ động và kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách linh hoạt, phù hợp với không gian phát triển và tư duy mới của tỉnh Gia Lai hợp nhất.

Thứ ba , cần tập trung cụ thể hóa Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị cùng các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó lấy mô hình "Gia đình học tập" và "Công dân học tập" làm cốt lõi để hướng tới xây dựng công dân số, xã hội số.

Thứ tư , Hội phải tiếp tục củng cố, phủ kín mạng lưới tổ chức sao cho 100% xã, phường, thôn, làng đều có tổ chức Hội hoạt động tốt và các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đều có Ban Khuyến học, chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội theo phương châm ở đâu có người dân thì ở đó có hoạt động khuyến học.

Thứ năm , cần đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ học tập, đẩy mạnh phát triển Quỹ Khuyến học, khuyến khích tài năng trẻ, tạo điều kiện cho người lớn học tập và đặc biệt quan tâm tới đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhằm thực hiện công bằng giáo dục, hiện thực hóa nguyện ước ai cũng được học hành của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại đại hội

Đột phá xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh xã hội học tập

Nhiệm kỳ 2026-2031, đại hội thống nhất phương hướng đưa phong trào học tập suốt đời đi vào chiều sâu, phục vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ hội viên đạt 30% dân số, bảo đảm 100% thôn, làng, tổ dân phố, trường học có tổ chức Hội và 100% cán bộ Hội cơ sở được tập huấn nghiệp vụ.

Về các mô hình học tập, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% Gia đình học tập, 75% Dòng họ học tập, 75% Cộng đồng học tập và 90% Đơn vị học tập.

Đối với tiêu chí Công dân học tập số, phấn đấu 90% người đạt danh hiệu có kỹ năng số cơ bản và 80% thành thạo kỹ năng số để tự đánh giá trên môi trường số hóa.

Bên cạnh đó, phong trào "Khuyến học xanh" sẽ được triển khai nhằm hướng tới mô hình "Hội Khuyến học thông minh", đi đôi với mục tiêu vận động Quỹ Khuyến học bình quân đạt từ 30.000 đồng/người/năm và 150.000 đồng/hội viên/năm trở lên.

Đại hội chúc mừng Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Văn Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai

Đại hội đã bầu 57 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Trần Văn Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân, quyết tâm biến truyền thống hiếu học thành động lực thúc đẩy địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai lần thứ I không chỉ là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn gửi gắm khát vọng cống hiến, tinh thần tự học không ngừng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần đưa Gia Lai bứt phá trong kỷ nguyên mới.