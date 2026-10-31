Đại hội đại biểu Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tỉnh Khánh Hòa lần thứ I

Sáng 31-10, tại phường Bắc Nha Trang, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội; cùng tham dự có đồng chí Đinh Văn Thiệu - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự đại hội còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho 237 hội viên của các hội thành viên.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đại hội là sự kiện chính trị - nghề nghiệp quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới sau khi hợp nhất Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tỉnh Khánh Hòa và Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 784 ngày 11-3-2026. Hội hiện có 237 hội viên chính thức. Bộ máy Ban Chấp hành chuyển tiếp gồm 33 thành viên, Ban Thường vụ có 10 thành viên.

Trong nhiệm kỳ qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng hội đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn. Hội đã tích cực tham gia các hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị - nông thôn, hội đồng công nhận đô thị loại II, loại III và tư vấn kiến trúc cấp tỉnh. Công tác đóng góp ý kiến độc lập, phản biện chuyên sâu đối với các đồ án quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở và các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của địa phương được hội thực hiện hiệu quả, góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho công tác quản lý nhà nước…

Tổng hội Xây dựng Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Khánh Hòa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tỉnh.

Sở Xây dựng khen thưởng Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của tập thể lãnh đạo, chuyên gia và toàn thể hội viên. Đồng chí nhấn mạnh, Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được phê duyệt cùng kết quả giải ngân vốn đầu tư công, thu hút nguồn lực lớn đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác quy hoạch, thiết kế và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, đề nghị hội tiếp tục đồng hành với tỉnh, phát huy thế mạnh phản biện xã hội khách quan, có căn cứ khoa học và giải pháp cụ thể. Hội cần đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ xây dựng xanh, đặc biệt là mô hình thông tin công trình (BIM) nhằm tiết kiệm nguồn lực, nâng cao tính an toàn. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng năng lực, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội phát huy tối đa vai trò tư vấn chuyên môn, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 17 thành viên. Đồng chí Đinh Văn Thiệu - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.