Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An: Phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác phát triển

Đoàn đại biểu dự Đại hội làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Dự đại hội, về phía Trung ương có Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng 150 đại biểu chính thức.

Lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Trước khi tiến hành đại hội, đoàn đại biểu đã tổ chức dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Người - vị lãnh tụ kính yêu, người đặt nền móng cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, trong đó có Liên bang Nga.

PGS. TS Nguyễn Cảnh Phú - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An khóa V khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đưa hoạt động hữu nghị đi vào chiều sâu

Nhiệm kỳ 2019 - 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An đã bám sát định hướng đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều hoạt động giao lưu, kết nối có ý nghĩa.

Một trong những dấu ấn nổi bật là công tác giao lưu hữu nghị và mở rộng quan hệ quốc tế. Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, tọa đàm, giao lưu nhân các ngày lễ trọng đại của hai nước; kết nối với các tổ chức nhân dân, trường đại học, trường phổ thông tại các thành phố Saint Petersburg, Ulyanovsk và một số địa phương của Liên bang Nga.

Đặc biệt, các hoạt động kết nối, giao lưu với tỉnh Ulyanovsk tiếp tục được duy trì, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.

PGS. TS Nguyễn Công Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 2019 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

Hội cũng phát huy vai trò tập hợp, kết nối cộng đồng người Nghệ An tại Liên bang Nga. Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tại thành phố Ulyanovsk hiện có hơn 200 hội viên, trở thành cầu nối trong các hoạt động giao lưu, hỗ trợ cộng đồng, kết nối quan hệ giữa nhân dân hai địa phương và vận động kiều bào hướng về quê hương.

Cùng với đó, tổ chức Hội không ngừng được củng cố, phát triển. Từ hơn 500 hội viên tại 10 chi hội trước nhiệm kỳ, đến nay Hội có gần 600 hội viên, sinh hoạt tại 13 chi hội trong tỉnh và 1 chi hội ở Liên bang Nga. Nhiều tập thể, cá nhân được các tổ chức hữu nghị hai nước và tỉnh ghi nhận, khen thưởng vì những đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân.

Những kết quả đó khẳng định vai trò của Hội trong việc xây dựng nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, đồng thời góp phần tăng cường kết nối, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội khóa VI. Ảnh: Mai Hoa

Chuyển từ kết nối hữu nghị sang hợp tác thực chất

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đại hội xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; thúc đẩy kết nối, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực văn hóa, đầu tư, thương mại, du lịch; phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Mai Hoa

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2026- 2031 gồm 26 vị. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo cùng những kết quả nổi bật của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ qua.

Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác ngày càng mở rộng giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, lãnh đạo Trung ương Hội và UBND tỉnh mong muốn trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với các địa phương, đối tác của Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An: Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Thông tin về một số tình hình người Nghệ An ở Liên bang Nga và tiềm năng, dư địa hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với Liên bang Nga trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch…, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư TW Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; chủ động tham gia công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, quê hương Nghệ An và đặc biệt là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến với bạn bè Nga và quốc tế.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Nghệ An khóa VI phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, Hội cần tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các tổ chức nhân dân Liên bang Nga; gắn kết hoạt động đối ngoại nhân dân với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk. Chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của hai nước, qua đó góp phần vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga trao tặng Bằng khen cho Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23, ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; quan tâm động viên Hội người Việt Nam “Đoàn kết” tại thành phố Ulyanovsk - Liên bang Nga; các hội đồng hương ở Mátxcơva và các thành phố khác tại Liên bang Nga… tham gia các hoạt động vì hòa bình, đoàn kết hữu nghị; làm cầu nối hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực giữa các doanh nghiệp của Liên bang Nga với các doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần huy động các nguồn lực phục vụ phát triển tỉnh trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Ngoại vụ trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Mai Hoa

Hội cần quan tâm đẩy mạnh công tác khai thác nguồn lực; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để xây dựng nguồn quỹ của Tổ chức hội, đảm bảo tính chủ động trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam -Liên bang Nga tỉnh tặng quà cho các Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V thôi tham gia Ban Chấp hành khóa VI. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phùng Thành Vinh cũng khẳng định: Tỉnh sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi và chỉ đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa toàn diện giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên bang Nga nói chung, giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk kết nghĩa nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp.