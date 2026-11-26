Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Phú Thọ là tổ chức xã hội quy tụ những người đã từng sinh sống, chiến đấu, học tập, làm việc và có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân các bộ tộc Lào. Hội hiện có trên 1.800 hội viên.

Những năm qua, Hội chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương. Công tác củng cố tổ chức và chăm lo đời sống hội viên được quan tâm. Năm 2026, Hội đã kết nạp 35 hội viên mới.

Công tác đối ngoại Nhân dân của Hội được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là phối hợp với các trường học tại 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam - Lào; tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh Lào; thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại Nhân dân, tăng cường giao lưu, hợp tác và chăm lo đời sống lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh. Đặc biệt, Hội đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”...

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 22 đồng chí. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.