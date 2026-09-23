Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp

Dự Đại hội có Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Dung - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành và UBND các xã, phường trong tỉnh.

Cùng tham dự Đại hội có 231 đại biểu, đại diện cho 1.300 hội viên Hội Đông y trên địa bàn toàn tỉnh cùng đại diện Hội Đông y một số tỉnh, thành.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong giai đoạn 2020 - 2025, Hội Đông y tỉnh Lào Cai đã chủ động đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thành xuất sắc các bước ngoặt lớn về tổ chức. Trong điều kiện có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, Hội đã chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức; thực hiện sáp nhập Hội Châm cứu vào Hội Đông y; củng cố mạng lưới với 35 Hội Đông y cấp xã, 16 chi hội trực thuộc Tỉnh hội và trên 1.300 hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã hoàn thành 18/18 chỉ tiêu; trong đó có 4 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội lần đề ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại được đẩy mạnh với trên 2 triệu lượt người được khám, chữa bệnh y học cổ truyền tại các cơ sở y tế và hệ thống phòng chẩn trị y học cổ truyền. Các cơ sở y tế trong tỉnh đã tích cực ứng dụng các công nghệ chẩn đoán hiện đại song song với các phương pháp y học cổ truyền mũi nhọn mang lại hiệu quả cao trong điều trị các bệnh lý, phục hồi sau tai biến và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhận được sự hài lòng và tin tưởng lớn từ Nhân dân.

Đại biểu phấn khởi trước kết quả hoạt động của Hội trong giai đoạn 2020 - 2025.

Công tác sưu tầm, bảo tồn cây thuốc, bài thuốc, tri thức y học bản địa được quan tâm; các mô hình vườn thuốc nam, phát triển dược liệu và sản phẩm y dược cổ truyền từng bước được nhân rộng. Trong nhiệm kỳ, Hội đã thẩm định 18 bài thuốc, trong đó 2 bài thuốc gia truyền đã được Sở Y tế chính thức công nhận và cấp phép. Bên cạnh đó, nhiều lương y, thầy thuốc uy tín tích cực truyền dạy các kinh nghiệm, phương pháp chữa bệnh quý giá cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy tinh hoa của nền y học cổ truyền dân tộc…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận về một số nội dung: xây dựng Hội Đông y vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; vai trò của hội đông y trong phát triển cây dược liệu dưới tán rừng gắn với bảo tồn nguồn gen, tri thức bản địa…

Các đại biểu tham luận tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Dung - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Hội Đông y tỉnh Lào Cai cần tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội, đoàn kết, thu hút phát triển được tổ chức Hội ở cơ sở; bảo tồn và phát triển tri thức y học cổ truyền; bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu ở địa phương; bảo tồn tri thức y học cổ truyền của địa phương; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số…

Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Dung - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam ﻿phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Dung - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả các cấp Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; trân trọng cảm ơn những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ lương y, thầy thuốc đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí đề nghị Đại hội tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương Hội Đông y Việt Nam, cụ thể hóa vào Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031và tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, hoạt động thiết thực, hiệu quả; phát huy tốt hơn vai trò của Hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh kế thừa, bảo tồn và phát huy giá trị y học cổ truyền gắn với phát triển dược liệu; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội Đông y tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với kết quả bầu cử được tiến hành tại phiên thứ nhất, Đại hội đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Ban Chấp hành khóa I Hội Đông y tỉnh gồm 45 đồng chí; Ban Thường vụ Hội gồm 9 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí; Thường trực Hội gồm chủ tịch và 3 phó chủ tịch. Đồng chí Trần Quốc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương Hội Đông y Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khoá I.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Đông y Việt Nam lần thứ 15, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ﻿Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng Hội Đông y tỉnh Lào Cai vững mạnh về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt trong bảo tồn, kế thừa và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên; đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển dược liệu gắn với chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển kinh tế và du lịch sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” cùng 12 chỉ tiêu cụ thể, 10 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.