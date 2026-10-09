Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh lần thứ I

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, có 2,57 triệu lượt bệnh nhân khám bằng y học cổ truyền; có 815 nghìn bệnh nhân điều trị bằng y dược cổ truyền. Cùng với công tác khám chữa bệnh, công tác cung ứng và chế biến dược liệu cũng ghi nhận với 2,4 triệu thang thuốc được phục vụ tới tay bệnh nhân. Không chỉ dừng lại ở thuốc thang truyền thống, các hội viên còn tích cực nghiên cứu, sản xuất nhiều dạng bào chế hiện đại như cao đắp, viên hoàn, thuốc nước, rượu thuốc và dầu xoa bóp. Nhằm chủ động nguồn nguyên liệu, các cấp Hội đã tổ chức thu hái và sơ chế được gần 800 tấn dược liệu khô.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chúc mừng Đại hội.

Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam tặng hoa chức mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã sưu tầm được 1,196 bài thuốc và cây thuốc quý, trong đó có 40 bài thuốc đã vinh dự được cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. Bên cạnh đó, Hội đã chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tăng cường quản lý, xử lý 02 trường hợp vi phạm quy định hành nghề tại Vị Xuyên và Bắc Quang (xử phạt hành chính 01 trường hợp, nhắc nhở 01 trường hợp về quảng cáo thuốc).

Lãnh đạo Hội Đông y Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trong giai đoạn mới. Với phương châm “Kế thừa - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Đông y tỉnh xác định tiếp tục phát huy giá trị y dược cổ truyền, nâng cao chất lượng tổ chức và chuyên môn, đẩy mạnh kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Lãnh đạo Hội Đông Y Việt Nam và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng BCH khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, trong phiên trù bị diễn ra vào chiều 8-10, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; bầu các chức danh chủ chốt của Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bầu 8 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Hội Đông y Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí La Đăng Tái, Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển công tác Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Đông y tỉnh; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển công tác Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025.