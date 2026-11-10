Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 10-11, Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội có các đồng chí: Bùi Ngọc Quý - Vụ trưởng Vụ Y tế và Thể thao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam; Nguyễn Tấn Tuân - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ngành, Hội Đông y một số tỉnh, thành phố và hơn 100 đại biểu chính thức đại diện cho 675 hội viên trong tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Tấn Tuân, Nguyễn Thanh Hà và đại biểu tham dự đại hội.

Giai đoạn 2020 - 2025, các cấp hội đông y tỉnh đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Các phòng chẩn trị, chi hội đã thực hiện hơn 2,54 triệu lượt khám, chữa bệnh; trong đó, có hơn 817.800 lượt khám, chữa bệnh không sử dụng thuốc. Các cấp hội miễn, giảm chi phí điều trị cho gần 79.800 lượt người với tổng số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.500 lượt người có công, người yếu thế với tổng kinh phí khoảng 550 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Ngọc Quý và các đại biểu tham dự đại hội.

Hằng năm, hội tổ chức từ 2 đến 3 hội thảo khoa học; phối hợp với một số trường tổ chức các lớp cao đẳng y học cổ truyền, bồi dưỡng chuyên môn cho gần 200 học viên. Đồng thời, hội điều tra, ghi nhận 1.269 loài cây thuốc; trong đó có 82 nguồn gen quý, hiếm, 35 loài cây thuốc trọng tâm có giá trị y tế và kinh tế để ưu tiên bảo tồn, phát triển…

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Đông y tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; chú trọng phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội cơ sở và phòng chẩn trị. Đồng thời, đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; tiếp tục sưu tầm, kế thừa các bài thuốc hay, phương pháp chữa bệnh hiệu quả; bảo tồn nguồn dược liệu, cây thuốc nam và khuyến khích xây dựng các vùng trồng dược liệu phù hợp với điều kiện địa phương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy chúc mừng đại hội.

Lãnh đạo Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Quý ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Đông y tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Khánh Hòa có nhiều tiềm năng, lợi thế về nguồn dược liệu và cây thuốc trong cộng đồng. Đây là nguồn tài nguyên cần được bảo tồn, khai thác hợp lý, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí Bùi Ngọc Quý yêu cầu nhiệm kỳ tới, Hội Đông y tỉnh tập trung củng cố tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở; phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy thế mạnh về cây thuốc, bài thuốc y học cổ truyền và đẩy mạnh các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, chú trọng giữ gìn y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, bảo đảm hoạt động hành nghề đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các ngành trong thực hiện nhiệm vụ và quan tâm bảo tồn, truyền nghề, xây dựng đội ngũ kế cận về y học cổ truyền. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Hội Đông y tỉnh hoạt động hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Hội Đông y tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên; kế thừa kinh nghiệm quý của các thế hệ lương y, thầy thuốc; phát huy tiềm năng dược liệu của địa phương, bảo tồn cây thuốc, bài thuốc quý. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các mô hình y học cổ truyền gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh chuyển đổi số; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, y đức của đội ngũ thầy thuốc và tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ông Lê Văn Hoan khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để hội tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, khám, chữa bệnh nhân đạo. Qua đó, góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Trung ương Hội Đông y Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Lãnh đạo Trung ương Hội Đông y Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y Việt Nam” cho các cá nhân.

Ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho Hội Đông y tỉnh và 1 cá nhân.

Dịp này, Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Đông y tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y Việt Nam” cho 12 cá nhân. Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Kế thừa - Hiệu quả - Phát triển” cho Hội Đông y tỉnh. UBND tỉnh tặng bằng khen cho Hội Đông y tỉnh và 1 cá nhân; Hội Đông y tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể.

Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 16 ủy viên. Ông Đặng Hữu Lộc tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Đông y tỉnh.