Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Hội Cựu TNXP tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lực lượng vũ trang của tỉnh; lãnh đạo Hội Cựu TNXP một số tỉnh bạn và 175 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 23.000 hội viên cựu TNXP trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập có hơn 23.000 hội viên, sinh hoạt tại 129 tổ chức Hội cơ sở.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu TNXP cùng đội ngũ cán bộ, hội viên đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác Hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy bản chất của TNXP năm xưa trên các lĩnh vực, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hội và hội viên trong đời sống xã hội.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm chú trọng; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác vận động nguồn lực xã hội có nhiều đổi mới; các hoạt động chăm sóc hội viên TNXP có hoàn cảnh khó khăn ngày càng có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã vận động trao trên 27 nghìn suất quà, gần 6,7 tỷ đồng; tặng 409 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 857 triệu đồng; hỗ trợ học bổng, xe đạp cho 780 con, cháu cựu TNXP; xây mới 365 nhà tình nghĩa và sửa chữa 487 nhà cho hội viên…

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, đại diện và bảo về quyền, lợi ích hợp phát, chính đáng của cựu TNXP, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức Hội phù hợp với mô hình tổ chức sau hợp nhất. Nâng cao hiệu quả công tác nghĩa tình đồng đội, phát huy mạnh mẽ vai trò cựu TNXP và các chương trình công tác.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể liên quan thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với cựu TNXP. Chung tay chăm sóc cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương phát động…

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức khẳng định: Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp xây dựng đất nước, lực lượng TNXP luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ và nguy hiểm. Nhiều người đã anh dũng hy sinh, có người mang thương tật suốt đời. Những cống hiến đó đã góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Tỉnh Ninh Bình luôn trân trọng, biết ơn những đóng góp của các thế hệ TNXP.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cựu TNXP. Từ các tổ chức Hội cựu TNXP ở ba tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam trước đây đến Hội cựu TNXP tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng ghi nhận, biểu dương những kết quả của Hội Cựu TNXP tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Chấp hành tỉnh Hội khóa mới cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Khẩn trương quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành Chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch hằng năm và nhiệm vụ cụ thể của từng cấp Hội. Tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội sau hợp nhất, hoàn thành Đại hội tại những đơn vị còn lại; củng cố hoạt động Hội tại 129 xã, phường. Xác định việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống hội viên là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt…

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Vì nghĩa tình đồng đội". Các hoạt động hỗ trợ phải đúng người, đúng nhu cầu và có hiệu quả lâu dài.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ. Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cựu TNXP trong đời sống xã hội. Cán bộ, hội viên cần gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Hội…

Đồng chí Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam nhấn mạnh: Sau sắp xếp, hợp nhất, việc nhanh chóng ổn định tổ chức, tiến hành Đại hội ở cơ sở và chuẩn bị Đại hội cấp tỉnh là cố gắng rất lớn của Ban Chấp hành, đội ngũ cán bộ Hội và toàn thể hội viên. Trung ương Hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nghĩa tình, sự chủ động, sáng tạo của Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình trong quá trình hợp nhất, kiện toàn tổ chức. Các cấp Hội đã từng bước duy trì được sự gắn kết của hội viên, giữ gìn tình đồng đội và bảo đảm hoạt động Hội không bị gián đoạn trong điều kiện tổ chức bộ máy và địa giới hành chính có nhiều thay đổi. Trung ương Hội đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác chăm lo hội viên, tổ chức các phong trào nghĩa tình đồng đội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiên tái đắc cử chức Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng bức trướng của Hội Cựu TNXP Việt Nam cho Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Đồng chí Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam trao Bằng khen của Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.