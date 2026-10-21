Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Đông Hải lần thứ I

Ngày 21-10, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) phường Đông Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội có lãnh đạo phường và 35 đại biểu chính thức, đại diện cho toàn thể hội viên trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả vận động thành lập Hội Cựu TNXP phường Đông Hải; thông qua dự thảo Điều lệ hội và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các ý kiến thảo luận tập trung vào việc phát huy truyền thống TNXP Việt Nam, xây dựng tổ chức hội đoàn kết, vững mạnh, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh và tinh thần trách nhiệm của hội viên.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội đề ra 6 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu có từ 95% hội viên trở lên được tuyên truyền, học tập chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ hội; 100% gia đình cán bộ, hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" hằng năm; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia xây dựng các quỹ của hội và phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng. Hội phấn đấu hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thường trực Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và lãnh đạo phường Đông Hải chúc mừng ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu Thanh niên xung phong phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Đảng ủy phường và đại diện Hội Cựu TNXP tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban vận động và hội viên; đồng thời đề nghị hội tiếp tục phát huy phẩm chất người TNXP, gương mẫu học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP phường Đông Hải khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 3 thành viên.