Dự đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, Hội Di sản Văn hóa, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; nguyên lãnh đạo Hội BTDC tỉnh; các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và 207 đại biểu chính thức của Hội BTDC tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội

Các đại biểu tham dự đại hội

Tiết mục hát then, đàn tính chào mừng đại hội

Tiết mục múa chầu then tại đại hội

Hội BTDC tỉnh được thành lập từ ngày 4/5/2010 với gần 100 hội viên sáng lập. Đến nay, Hội đã xây dựng được 30 câu lạc bộ (CLB) và phát triển hơn 1.000 hội viên là người dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Sán Chay.

Hoạt động của Hội tập trung vào trình diễn, nghiên cứu, sưu tầm và phát huy các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh như hát then, sli, lượn, quan làng, múa chầu... góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội BTDC tỉnh phát biểu khai mạc đại hội

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội BTDC tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng tổ chức và bảo tồn, phát huy giá trị dân ca các dân tộc. Hội đã phát triển thêm 20 CLB (tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ); tổ chức gần 50 lớp truyền dạy tại cơ sở và phối hợp mở hơn 30 lớp xây dựng mô hình sinh hoạt văn hóa dân gian.

Hoạt động giao lưu, biểu diễn được duy trì thường xuyên với hơn 400 buổi giao lưu giữa các CLB và trên 300 buổi biểu diễn phục vụ các sự kiện văn hóa, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Chủ nhiệm CLB Hoa hồi xanh, xã Văn Quan phát biểu tham luận tại đại hội

Đặc biệt, các chương trình liên hoan, giao lưu dân ca, dân vũ và mô hình đưa dân ca đến chợ phiên, lễ hội, điểm du lịch cộng đồng đã góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo sức lan tỏa trong đời sống cộng đồng, gắn bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch. Đơn cử, Hội đã phối hợp với UBND các xã trong tỉnh thực hiện 40 buổi giao lưu dân ca tại các chợ phiên truyền thống, thu hút 40 - 50 hội viên, người dân đi chợ tham gia biểu diễn và phục vụ 500 - 600 người xem/buổi chợ...

Chủ nhiệm CLB Nộc Khảm Khắc, xã Na Sầm phát biểu tham luận tại đại hội

Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội xác định tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới CLB; chú trọng truyền dạy, sưu tầm, nghiên cứu các loại hình dân ca còn lưu giữ trong cộng đồng, nhất là dân ca nghi lễ của các dân tộc; đồng thời tăng cường giao lưu, quảng bá và gắn hoạt động bảo tồn với phát triển du lịch. Hội phấn đấu thành lập thêm từ 8 - 10 CLB, kết nạp 150 - 200 hội viên mới, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng truyền dạy và liên hoan dân ca, dân vũ, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng đại hội

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại đại hội

Trong chương trình, các đại biểu đã tham luận tập trung vào những vấn đề như thu hút, định hướng giới trẻ dành tình yêu, niềm đam mê đối với dân ca; thực trạng, giải pháp xây dựng phong trào đàn và hát dân ca của quần chúng nhân dân...

Ban Chấp hành Hội BTDC tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội

Tại đây, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội BTDC tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các tập thể nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca giai đoạn 2021 - 2026

Theo đó, Ban Chấp hành Hội BTDC tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 37 người. Ông Phùng Văn Muộn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội BTDC tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca giai đoạn 2021 - 2026

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Hội BTDC tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Hội BTDC tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn và phát huy dân ca giai đoạn 2021 - 2026

Lãnh đạo Hội BTDC tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn và phát huy dân ca giai đoạn 2021 - 2026

Nhân dịp này, 4 tập thể, 10 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca giai đoạn 2021 - 2026; 5 tập thể và 16 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội BTDC vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn và phát huy dân ca giai đoạn 2021 - 2026.