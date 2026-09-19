Đại hội đại biểu họ Mai thành phố Đà Nẵng lần thứ I: Phát huy truyền thống họ Mai, góp phần phát triển thành phố

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: T.CÔNG

Dự đại hội có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng họ Mai Việt Nam; Thượng tướng Mai Quang Phấn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Mai Việt Nam; đại diện Hội đồng Doanh nhân họ Mai Việt Nam; đại diện Hội đồng họ Mai, Hội đồng Doanh nhân họ Mai các địa phương cùng đại diện các hội đồng tộc họ trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: T.CÔNG

Đại hội ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa và những đóng góp của người họ Mai trong quá trình dựng nước, giữ nước, xây dựng quê hương, đất nước. Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 3.000 người họ Mai, 41 chi phái và nhiều nhà thờ họ Mai tại các xã, phường.

Sau khi được Thường trực Hội đồng họ Mai Việt Nam chuẩn y vào tháng 3/2026, Hội đồng lâm thời họ Mai thành phố Đà Nẵng gồm 22 thành viên đã tổ chức ba phiên họp toàn thể, thành lập các tiểu ban và triển khai các hoạt động kết nối dòng họ.

Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: T.CÔNG

Hội đồng tiến hành rà soát các chi phái, nhà thờ trên địa bàn; tìm hiểu lịch sử dòng họ; tham gia các hoạt động lễ tiết, hành hương về nguồn và thúc đẩy hoạt động của Hội đồng Doanh nhân họ Mai thành phố Đà Nẵng.

Một số chi phái duy trì nền nếp việc tế lễ, giỗ tổ, giáo dục con cháu nhớ về nguồn cội; quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài và biểu dương con cháu có thành tích trong học tập. Các hoạt động bước đầu góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các chi phái và các thế hệ người họ Mai trên địa bàn thành phố.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đồng họ Mai thành phố Đà Nẵng xác định tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các chi phái và bà con họ Mai; phát huy truyền thống chăm lo việc họ, giữ gìn gia phong và đạo lý dòng họ. Mỗi gia đình quan tâm việc học tập, tu dưỡng của con cháu, từng bước xây dựng Quỹ Khuyến học họ Mai thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng vận động các gia đình tương trợ lẫn nhau, xây dựng đời sống thuận hòa, hạnh phúc; khuyến khích lao động sáng tạo, sản xuất, kinh doanh chân chính, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Ông Mai Đức Lộc, Chủ tịch Hội đồng họ Mai thành phố Đà Nẵng phát biểu tại đại hội. Ảnh: T.CÔNG

Đại hội thống nhất từng bước xây dựng Hội đồng họ Mai thành phố hoạt động hiệu quả, thiết thực; duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Hội đồng họ Mai Việt Nam và Hội đồng họ Mai các địa phương.

Sau đại hội, Hội đồng sẽ kiện toàn các ban kết nối dòng họ, khuyến học - khuyến tài, truyền thông và Hội đồng Doanh nhân họ Mai thành phố Đà Nẵng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Các thành viên Thường trực hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: T.CÔNG

Đại hội bầu Hội đồng họ Mai thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 31 thành viên, Ban Thường trực gồm 10 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

Tiến sĩ Mai Đức Lộc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng họ Mai thành phố Đà Nẵng. Các ông Mai Hữu Phước, Mai Đình Bản, Mai Đăng Hiếu, Mai Văn Mô và Mai Minh Vương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch hội đồng.

Đại hội cũng thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Mai thành phố gồm 7 chương, 25 điều; kêu gọi con cháu, dâu rể họ Mai tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, giúp đỡ nhau và cùng thực hiện hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031.