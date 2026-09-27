Ngày 27/9, Hội đồng Họ Lê thành phố Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Họ Lê thành phố Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự Đại hội có Trung tướng Lê Phúc Nguyên, nguyên Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Họ Lê Việt Nam; các Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Lê Việt Nam cùng đại diện một số sở, ngành thành phố; đại diện dòng họ Lê tại một số tỉnh, thành phố cùng hơn 140 đại biểu đại diện các dòng tộc họ Lê trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội đồng Họ Lê Việt Nam tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung đánh giá hoạt động của Hội đồng Họ Lê thành phố trong thời gian qua. Đồng thời thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Để xây dựng Hội đồng vững mạnh, ngày một phát triển, trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Họ Lê thành phố Bắc Ninh tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dòng họ, từng bước số hóa gia phả, danh bạ và thông tin về các di tích, hoạt động tiêu biểu của Họ Lê.

Cùng với đó, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài; quan tâm biểu dương, động viên con cháu có thành tích trong học tập, công tác; duy trì các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Hội đồng cũng đẩy mạnh phát triển Câu lạc bộ Doanh nhân họ Lê, tăng cường kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp là người họ Lê nhằm tạo thêm kênh giao lưu, hợp tác và đóng góp cho hoạt động chung của dòng họ. Các hoạt động của Hội đồng được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Lê Phúc Nguyên ghi nhận những kết quả bước đầu của Hội đồng Họ Lê thành phố Bắc Ninh; đề nghị Hội đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự nguyện, trách nhiệm; quan tâm xây dựng tổ chức vững mạnh, tập hợp đông đảo con cháu họ Lê tham gia các hoạt động của dòng họ, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Ban Chấp hành Hội đồng Họ Lê thành phố Bắc Ninh ra mắt Đại hội.

Đại hội hiệp thương cử 41 ông, bà tham gia Ban Chấp hành Hội đồng Họ Lê thành phố Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên họp thứ nhất, ông Lê Công Long, Chủ tịch Hội đồng Họ Lê thành phố Bắc Ninh lâm thời được hiệp thương cử tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Họ Lê thành phố Bắc Ninh khóa I.

Đại hội đại biểu Họ Lê thành phố Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để các dòng tộc họ Lê trên địa bàn tăng cường kết nối, phát huy truyền thống hiếu học, nhân nghĩa, đoàn kết và tương thân tương ái.