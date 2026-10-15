Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 15-10, tại phường Nha Trang, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu GHPG Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội, về phía Hội đồng Trị sự (HĐTS) Trung ương GHPG Việt Nam có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch HĐTS Trung ương GHPG Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS Trung ương GHPG Việt Nam; các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐTS Trung ương, GHPG Việt Nam.

Về phía tỉnh Khánh Hòa, có các đồng chí: Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; các tăng, ni, cư sĩ, phật tử trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Huyền chúc mừng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh; ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động Phật sự của GHPG Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng vững mạnh; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, hoằng pháp và hướng dẫn phật tử. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hành chính và truyền thông Phật giáo, kịp thời lan tỏa việc làm tốt đẹp; hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đúng Hiến chương của Giáo hội và pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần từ bi, tích cực tham gia an sinh xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn; gìn giữ di sản, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng văn hóa, con người Khánh Hòa hiền hòa, thân thiện, văn minh; tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, MTTQ và Nhân dân trong xây dựng, bảo vệ quê hương.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh mong muốn, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân”, phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng Khánh Hòa phát triển, hiền hòa, thân thiện, văn minh.

Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2026, GHPG Việt Nam tỉnh đã hợp nhất, thành lập 22 tổ chức tôn giáo trực thuộc; đăng ký 9 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; trùng tu, xây dựng 9 cơ sở tự viện và bổ nhiệm 578 chức việc. Hiện nay, Phật giáo có 473 cơ sở được công nhận, khoảng 1.400 tăng, ni và hơn 300.000 tín đồ trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh hòa tặng bằng khen cho Hòa thượng Thích Hạnh Thể - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Lãnh đạo tỉnh Khánh hòa tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Cùng với hoạt động Phật sự, Giáo hội tăng cường tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Công tác từ thiện, an sinh xã hội được đẩy mạnh, với tổng kinh phí hơn 187,7 tỷ đồng dành cho người nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân khó khăn và cứu trợ thiên tai. Đặc biệt, Giáo hội đã công cử hàng chục chư tăng tham gia công tác Phật sự tại các chùa thuộc đặc khu Trường Sa, góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, ngư dân, gìn giữ văn hóa và khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa nhận bảng tượng trưng kinh phí ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh và quỹ của trường do một phật tử hỗ trợ.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, với chủ đề “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, GHPG Việt Nam tỉnh xác định tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường kỷ cương hành chính; chú trọng công tác tăng sự, giáo dục và đào tạo tăng tài; nâng cao chất lượng hoằng pháp, hướng dẫn phật tử. Đồng thời, Giáo hội đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản Phật giáo; tăng cường hoạt động từ thiện, an sinh xã hội và ứng dụng công nghệ phù hợp trong công tác Phật sự, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động của Giáo hội.

Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng đại hội.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội đã nhất trí suy cử Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 105 thành viên; Ban Chứng minh với 6 thành viên; Ban Thường trực 35 thành viên. Hòa thượng Thích Huệ Thông làm Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chụp hình cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐTS Trung ương GHPG Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức 13 tập thể và 48 cá nhân đã có đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện, nhân đạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2026.