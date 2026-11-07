Đại hội cổ đông bất thường TNH: Nhiều tín hiệu hồi phục sau áp lực đầu tư

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã TNH) diễn ra ngày 6/11 trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực thua lỗ sau chu kỳ đầu tư mở rộng hệ thống.

Doanh thu hợp nhất luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026 toàn tập đoàn đạt 461 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tăng 6%, Bệnh viện TNH Phổ Yên tăng 9% trong 9 tháng đầu năm. Đây là dấu hiệu đáng chú ý sau khoảng 2-3 năm doanh thu hai bệnh viện này giảm từ mức cao của giai đoạn Covid-19 và hậu Covid-19. Dù mức tăng trưởng chưa quá mạnh và chưa đạt kế hoạch kinh doanh năm 2026, sự trở lại của tăng trưởng doanh thu tại các bệnh viện hiện hữu cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh đang dần ổn định, đồng thời tạo cơ sở để TNH khai thác các tài sản đã đầu tư.

Tại các bệnh viện mới hoạt động trong hệ thống TNH, tốc độ tăng trưởng còn rõ nét hơn. Bệnh viện TNH Việt Yên đạt doanh thu 67 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 66% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng của Bệnh viện TNH Việt Yên đến từ sự cải thiện lượng bệnh nhân. Trong 9 tháng đầu năm, số lượt khám ngoại trú tăng 45%, bệnh nhân nội trú tăng 64%. Riêng quý III, số lượt khám ngoại trú trung bình đạt 262 lượt/ngày, cao hơn Bệnh viện TNH Phổ Yên.

Tỷ lệ lấp đầy giường bệnh tại Việt Yên trong quý III đạt 104% trên số giường đăng ký 150 giường. TNH đang xem xét phương án nâng số giường đăng ký lên 200 và hướng tới khai thác toàn bộ công suất 300 giường trong khoảng hai năm tới, tùy theo khả năng thu hút bệnh nhân.

Dù vẫn ghi nhận lỗ 68 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, mức lỗ của Việt Yên đã giảm nhẹ so với 70 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Quan trọng hơn, EBITDA, lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao. đã cải thiện từ âm 16 tỷ đồng xuống âm 7 tỷ đồng.

Theo thông tin TNH trình bày tại đại hội, trong những tháng cao điểm như tháng 7 và tháng 8, khi doanh thu vượt 9 tỷ đồng/tháng, EBITDA của Bệnh viện TNH Việt Yên đã chuyển sang dương. Điều này diễn ra sau khoảng 1,5 năm kể từ khi bệnh viện đi vào hoạt động. Khi quy mô bệnh nhân tiếp tục tăng, khả năng hấp thụ chi phí cố định của bệnh viện sẽ được cải thiện.

Với Bệnh viện TNH Lạng Sơn, ban lãnh đạo chia sẻ, chính thức hoạt động từ ngày 15/7/2026, trong khoảng 2,5 tháng từ khi đi vào hoạt động đến hết tháng 9, bệnh viện đạt doanh thu 14 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TNH ghi nhận lỗ thuần 117 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 75 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt khoảng 12 tỷ đồng, giảm 33%, trong khi biên lợi nhuận gộp giảm từ 5% xuống 2,7%. Chi phí lãi vay tăng từ 34 tỷ đồng lên 59 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí khấu hao tăng thêm khoảng 10 tỷ đồng trong quý III do Bệnh viện TNH Lạng Sơn và dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3 bắt đầu được ghi nhận.

Riêng Bệnh viện TNH Lạng Sơn ghi nhận lỗ gộp khoảng 17 tỷ đồng trong quý III/2026.

Tại đại hội, Ban lãnh đạo TNH cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, EBITDA của các đơn vị hiện hữu trong Tập đoàn tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, chưa tính phần đóng góp từ Bệnh viện TNH Lạng Sơn kể từ khi chính thức hoạt động ngày 15/7/2026.

Một nội dung trọng tâm tại đại hội là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của TNH tại Ngân hàng MB. Theo phương án được đại hội thông qua, TNH dự kiến phát hành tối đa 220 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn 2 năm. Trái phiếu không có tài sản bảo đảm, lãi suất 16%/năm và giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá chuyển đổi này cao hơn 50% so với giá cổ phiếu TNH đang giao dịch trên thị trường.

Theo ban lãnh đạo, đã có một số nhà đầu tư quan tâm và cam kết đồng hành với doanh nghiệp ở mức giá chuyển đổi nói trên. Việc nhà đầu tư chấp nhận tham gia một phương án trái phiếu có giá chuyển đổi cao hơn thị giá cho thấy họ kỳ vọng vào khả năng phục hồi của hệ thống bệnh viện trong trung và dài hạn.

Trước câu hỏi của cổ đông về mức lãi suất 16%/năm, lãnh đạo Công ty giải thích, lãi suất này được xác định trên cơ sở khoản vay ngân hàng có tài sản bảo đảm của TNH hiện ở khoảng 11%/năm, trong khi trái phiếu không có tài sản bảo đảm. Đổi lại, toàn bộ gốc và lãi trái phiếu dự kiến được thanh toán vào cuối kỳ hạn hai năm, thay vì trả định kỳ hàng quý.

Cách thức này giúp TNH giảm áp lực dòng tiền trong ngắn hạn, đồng thời ban lãnh đạo nhận thức rõ nguồn vốn này cần đi cùng tiến trình cải thiện hiệu quả khai thác các cơ sở hiện hữu, để chi phí tài chính không ăn mòn phần lợi ích từ tăng trưởng doanh thu.

Cũng tại đại hội, ban lãnh đạo chia sẻ chủ trương tạm dừng mở rộng, tập trung khai thác hệ thống hiện hữu. Cụ thể, năm 2027 -2028, TNH sẽ không đầu tư thêm bệnh viện mới. Thay vì tiếp tục tăng nhanh số lượng bệnh viện, TNH sẽ tập trung tăng doanh thu tại các cơ sở hiện hữu, triển khai dịch vụ kỹ thuật mới và kiểm soát chi phí.