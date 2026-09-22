Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, cùng 7/13 hội viên chi hội.

Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng đại hội

Sau sáp nhập, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Lâm Đồng có 13 hội viên. Tháng 7/2025, Hội Nhà văn Việt Nam quyết định công nhận Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 nhà văn, nhà thơ: Trần Ngọc Trác, Nguyễn Hiệp và Đặng Bá Canh.

Toàn cảnh đại hội

Hơn 1 năm qua, hoạt động chi hội gặp không ít khó khăn do phần lớn hội viên tuổi cao, sức khỏe hạn chế, địa bàn tỉnh rộng, việc đi lại giữa các khu vực còn nhiều trở ngại. Ban Chấp hành đã duy trì liên lạc, động viên hội viên sáng tác, cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật biểu đạt.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, chi hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đoàn kết, tập hợp hội viên, tăng cường thâm nhập thực tế và sáng tạo những tác phẩm có chất lượng. Chi hội phấn đấu kết nạp 2 - 3 hội viên mới, ưu tiên tác giả trẻ, tác giả là người dân tộc thiểu số và những cây bút có tác phẩm tạo dấu ấn; khuyến khích hội viên tham gia các trại sáng tác, các chuyến đi thực tế, các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác do các Hội Trung ương và địa phương tổ chức.

Chi hội cũng đặt mục tiêu tăng cường cộng tác với báo, tạp chí, đưa tác phẩm đến gần công chúng; xuất bản 1 tuyển tập chung giới thiệu những sáng tác tiêu biểu của hội viên. Đồng thời, chú trọng sáng tác về quê hương, đất nước, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; kiên quyết ngăn chặn, phê phán những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động văn học nghệ thuật.

Ban chấp hành Chi hội ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh vai trò của nhà văn trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những tác phẩm giàu sức thuyết phục.

Đồng chí mong muốn các nhà văn chuyển tải nội dung nghị quyết qua văn chương, thơ ca một cách gần gũi, dễ cảm nhận; biểu dương, lan tỏa những điển hình tiên tiến, góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp trong đời sống. Qua đó, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội gồm 3 nhà văn, nhà thơ. Nhà thơ Trần Ngọc Trác được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.