Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Bắc Ninh lần thứ I

Dự Đại hội có các đồng chí: Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Nhân Chinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật thành phố cùng 9/12 hội viên Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Bắc Ninh.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Bắc Ninh quy tụ 12 hội viên là nhà văn, nhà thơ đang sinh sống và làm việc tại thành phố Bắc Ninh. Trong đó có 6 hội viên văn xuôi, 5 hội viên thơ và 1 hội viên lý luận phê bình.

Thời gian qua, với trách nhiệm của người cầm bút, các nhà văn trong Chi hội tích cực sáng tác, quảng bá vẻ đẹp con người, đồng hành với chính quyền và Nhân dân thành phố để xây dựng sự nghiệp văn hóa địa phương.

Tác phẩm của các nhà văn là hạt nhân đóng góp quan trọng cho tạp chí Sông Thương và Người Kinh Bắc, nay là tạp chí Kinh Bắc. Các hội viên chuyên tâm lao động sáng tạo nghệ thuật, đạt thành tựu trong sáng tác, xuất bản nhiều tác phẩm. Tiêu biểu như: Nhà văn Nguyễn Khắc Đàm, nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương, nhà thơ Ngọc Thông, nhà thơ Nguyễn Anh Thuấn, nhà thơ Giáp Đình Chiến, nhà thơ Tân Quảng...

Nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Bắc Ninh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Hội Nhà văn Việt Nam trong mọi mặt công tác; linh hoạt tổ chức các buổi trao đổi thông tin, sinh hoạt chuyên môn; tăng cường mối liên hệ, tinh thần đoàn kết giữa các hội viên, tổ chức các chuyến tham quan thực tế và duy trì nền nếp công tác hội. Các nhà văn phát huy tính chủ động, tự đổi mới trong sáng tác để kết tinh nên những tác phẩm văn chương có giá trị tư tưởng lớn.

Bên cạnh đó, Chi hội chủ động mời các diễn giả, nhà văn có uy tín lớn về trao đổi chuyên môn, nói chuyện chuyên đề và thông tin về đời sống văn học nghệ thuật đương đại, giúp hội viên tiếp cận sâu hơn với các trào lưu, xu hướng văn học mới; quyết tâm xây dựng nguồn lực để xuất bản tập sách sáng tác của các tác giả trong Chi hội.

Các nhà văn dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động cùng thành tựu của Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Bắc Ninh; đề nghị Chi hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khuyến khích hội viên bám sát thực tiễn đời sống, nâng cao chất lượng sáng tác, đẩy mạnh tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ, đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ, góp phần phát triển đội ngũ sáng tác và làm phong phú đời sống văn học địa phương.

Đề cập đến thách thức của nghề văn trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh công nghệ có thể hỗ trợ tra cứu, tổng hợp tư liệu nhưng không thể thay thế vốn sống, cảm xúc và cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. Vì vậy, người cầm bút cần chủ động tiếp cận công nghệ, đồng thời giữ vững bản sắc và chiều sâu nhân văn của tác phẩm.

Đại biểu và các hội viên chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 4 thành viên. Nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương được bầu làm Chi hội trưởng.